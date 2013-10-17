Обработка круглой древесины на лесопильных станках. Линия для сортировки бревен

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Устройства и машины для подготовки и производства древесины — современные лесопильные станки позволяют получать большое количество продукции при собственной компактности, производительности и экономичности. Линия для сортировки бревен, которую предлагает «Тюменский станкостроительный завод» пользуется сегодня большой популярностью. Линия сортировки бревен предназначена для автоматической сортировки пиловочного сырья (сортиментов) по сортам, кривизне, длинам и диаметрам с распределением каждого размера и сорта в отдельный карман.

Комплексный процесс с использованием лесопильных станков

В производстве бруса и доски из заготовленной древесины применяется несколько видов оборудования, которое может использоваться в помещениях или на открытых площадках. Особенностью современных лесопильных станков является возможность их использования в составе комплекса — это позволяет организовать непрерывную производственную цепочку.

Поступивший исходный материал направляется на брусующие дисковые машины, которые обеспечивают продольный распил круглого бревна на горбыли, доски и брус большого сечения. Готовый брус подается на лесопильный станок, который распускает его на доски или брусы меньшего сечения. Доски и брус направляются по назначению. Горбыль обрабатывается на специальном станке, который превращает этот вид отходов в доски, значительно снижая непроизводительный расход материала.

Конструктивные особенности лесопильных станков

Лесопильные станки современных конструкций оснащаются несколькими механизмами для повышения безопасности и экономичности. Система подачи материала в станок может быть цепной, валковой или устроенной как транспортер — в зависимости от массы бревна или бруса и состояния древесины. Механизм захвата бревна предотвращает его обратный выброс.

Двухвальная схема расположения режущих инструментов в лесопильных станках обеспечивает высокую скорость роспуска бревна на брус и доски и тонкие рапиры. Таким образом значительно меньшее количество древесины попадает в отходы, экономится электроэнергия и достигается высокая производительность техники.

При закупке и установке трех устройств появляется возможность оборудовать компактное производство с непрерывным процессом и минимальными потерями материалов при обработке. Унифицированные детали и режущие инструменты быстро заменяются и снижают затраты на обслуживание.

Лесопильные станки рассчитаны на работу в жестких условиях — они могут эксплуатироваться в помещениях с низкой температурой воздуха, на открытых площадках, на ограниченных площадях. Отсутствие подвижной каретки пилорамы делает эти машины экономичными, дает возможность устанавливать их в относительно небольших помещениях. Электронные блоки управления оборудуются устройствами подогрева или охлаждения для повышения надежности и независимости от внешней температуры.