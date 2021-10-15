Обучение SEO + Основы интернет-маркетинга для коммерческих сайтов

SEO-оптимизация и продвижение сайта в поисковой системе

Для того, чтобы сайт работал и был успешным элементом маркетинговой стратегии, его необходимо оптимизировать. Что это значит?

SEO (Search Engine Optimization) -оптимизация — это комплекс мероприятий, направленных на повышение позиций в выдаче вашего сайта при поисковых запросах пользователей. Мы поможем поднять рейтинг вашего сайта в интернете путем грамотной внутренней и внешней оптимизации, рекомендуем дальше посмотреть.

Перед тем, как начать продвижение сайта, необходимо:

проанализировать сайт и его аудиторию

изучить тематику

провести анализ конкурентов и вникнуть во внутренние процессы.

Одним из элементов удачной стратегии, который поможет вам выделиться среди однотипных сайтов, является контент. Создать правильный контент не так легко, как может показаться на первый взгляд. Большой ошибкой будет думать, что можно написать текст, затем вставить ключевые слова — и все готово. Для того, чтобы делать это самостоятельно, нужно много времени, средств и понимания работы всех схем и сервисов, поэтому стоит довериться специалистам.

Продвижение сайта

Мы предлагаем компанию продвижения сайтов, которая сделает его конкурентным среди других и одновременно выведет ваш бизнес на новый уровень. SEO-продвижения сайта содержит внешнюю и внутреннюю оптимизацию сайта. Внутренняя оптимизация — это совокупность всех работ внутри сайта для достижения максимальной релевантности поисковым запросам, улучшение индексации и повышения видимости сайта в поиске.

Основные элементы внутренней оптимизации:

Технический аудит сайта — исправление / избежания ошибок кода и дублей страниц, создание карты сайта, работа над оптимизацией краулингового бюджета. Работа со структурой сайта. Работа с контентом — написание уникальных и релевантных текстов, прописывание заголовков, графическое наполнение. Улучшение юзабилити сайта. Подключение социальных факторов.

После завершения всех работ по внутренней оптимизации можно перейти к внешней оптимизации. Внешняя оптимизация — это увеличение посильной массы сайта путем получения ссылок на сайт с других ресурсов. На этом этапе следует разработать план прироста ссылок, который будет максимально «естественным». Стоит большое внимание уделять качеству и весу сайта, с которого мы хотим получим ссылки на наш сайт.

Важно понимать, что SEO оптимизация — это не задача одного дня. Обещать сразу же первые позиции в ТОПе мы не можем, ведь для этого нужно время и добросовестная работа над сайтом. Также, большое значение имеет ниша, в которой вы продвигаетесь. Если она достаточно конкурентная, то будьте готовы, что для продвижения вам придется приложить усилий, времени и денег.

По цене на продвижение, то она формируется в зависимости от нескольких факторов:

конкурентности рынка;

технического состояния вашего сайта;

возраста сайта.

Продвижение сайта — длительный и важный процесс и нужно немного времени чтобы вы смогли получить желаемый результат. Мы советуем вам подключать различные каналы интернет-маркетинга одновременно. Например, пока ведутся работы по SEO, вы можете привлекать контекстную рекламу, e-mail маркетинг и SMM для увеличения продаж и налаживания коммуникации с клиентами.

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