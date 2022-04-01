Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза при размещении объекта в границах особо охраняемых природных территорий

Компания «ЭкоЭксперт» имеет двадцатилетний опыт работы с экологической документацией. Квалифицированные специалисты с легкостью подготовят проекты и документы, позволяющие оценить воздействие предприятия на окружающую среду, а также проведут экологическую экспертизу. Обращаясь к нам, каждый клиент может быть уверен в корректности и точности проведенных исследований.

Материалы ОВОС – особый комплект документов, который собирается в ходе проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду. В комплексе с остальным обосновывающим комплектом документов передаются на экологическую экспертизу.

Мероприятия ОВОС проводятся с целью определения характера и величины негативного или позитивного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, здоровье человека, экономические и социальные составляющие.

Компания «ЭкоЭксперт» предлагает:

Разработку раздела проекта ОВОС «под ключ»

Подготовку пакета документов для проведения экологической экспертизы

Полное сопровождение до получения положительного решения надзорных органов

Соблюдение сроков, установленных клиентами

Первая консультация – бесплатно!

ОВОС осуществляется с целью оценки возможности реализации объекта хозяйственной деятельности на конкретной территории и расчета степени негативного воздействия, которое будет оказано в результате ведения этой деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в определенных случаях:

Для объектов государственной экологической экспертизы. Для согласования хозяйственной деятельности на территории охранной зоны.

В компании «ЭкоЭксперт» можно заказать полный комплекс услуг по сбору и оформлению материалов ОВОС в составе документов для проведения экологической экспертизы.