СМС рассылка

Сегодня мы поговорим о том, как можно раскрутить сайт за определенный промежуток времени. Первый способ раскрутки – это регистрация сайта в социальных закладках. Закладки ускорят индексацию вашего сайта.

Второй способ – это регистрация сайта в тематических каталогах. Это увеличит показатели ТИЦ и PR и вы получите обратные ссылки на ваш сайт. В каталогах можно зарегистрироваться вручную, а можно с помощью программ Allsubmitter, XRumeR. Но я бы вам посоветовал регистрировать сайт вручную, так существует большая вероятность, что каталог не заброшен и вы получите показатели для вашего сайта. Сегодня большой популярностью пользуются одноразовые SMS номера для регистрации.

На этой странице вас ожидает аська для nokia 5800, а точнее ICQ клиент, с помощью него вы будете иметь возможность общаться со своими друзьями намного дешевле чем через смс.

Третий способ – является не совсем честным и законным, но все же вдруг кому-нибудь это подойдет. Этот способ заключается в спаме на е-майл адреса, в социальных сетях и в программах по обмену сообщениями, такой как icq, QIP и другие.

Четвертый способ – это комментирование dofollow блогов. Об этом я вам рассказывать не буду, т.к уже были статьи на эту тему.

Пятый способ – это добавление сообщений на форумах, досках объявлений. Сообщения оставляйте в работающих форумах и досках объявлений, потому что иначе никто не зайдет на ваш сайт, только появится обратная ссылка. Это самый действенный способ, т.к вы получаете хороший и качественный трафик.

Система GPS мониторинга транспорта

Контроль за правильной эксплуатацией транспортного средства, особенно, если оно совершает длительные поездки с дорогостоящим грузом, являлся актуальной задачей для работодателя во все времена существования транспортных перевозок, начиная с древнейших времен. Для отслеживания маршрута применялось самые разные способы, вплоть до отправки почтовых голубей и специальных посыльных.

Революционное развитие вычислительной техники, средств телекоммуникации и спутниковых систем кардинально решило этот вопрос. Была построена и активно используется система GPS мониторинга транспорта.

Применение этой системы позволяет проводить мониторинг движения и местонахождения транспортных средств, в реальном времени. Помимо этой функции, данная системе позволяет определять направление движения транспортного средства, выводить на экран компьютера контролирующего лица сведения о состоянии автомобиля, его пробеге, напряжении питания в электросети, обеспечить визуальную и аудио связь с водителем и передачу ему информационных сообщений. Очень важно, что в постоянном режиме контролируется расход топлива, температура салона и перевозимого груза, происходящие в машине события и обеспечивается охрана транспортного средства.

Осуществление этих функций обеспечивает установленное на автомобиль специальное устройство – трекер. Они получают сигналы от спутника, вычисляют координаты транспортного средства, его скорость и курс. Через определенные промежутки времени эти данные передаются через GPRS на сервер, который осуществляет слежение. Параллельно, можно осуществить посылку SMS сообщений лично владельцу данного транспорта. Применение такого способа контроля приводит к существенному сокращению расходов при эксплуатации транспорта.