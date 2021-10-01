Оказание юридических услуг по разделу имущества после развода

Не всякой любви отмерена человеческая жизнь. Поэтому не стоит удивляться разводам – это обычное явление в современной жизни, ещё одно проявление свободы для лиц, принимающих подобное решение. Однако немаловажно неся бремя ответственности за свой выбор обезопасить себя и своё имущество. В этой статье речь пойдет о разделе имущества нажитого в браке и о том, в каких случаях следует немедленно обратиться к квалифицированному юристу.

Во-первых, стоит сразу осознать, что участие юриста в бракоразводном процессе вполне нормальная практика, и это не является оскорблением чувств когда-то любящей пары.

Перечень случаев, когда участие юриста необходимо

1. При разделе совместно нажитого имущества. В этом вопросе юрист поможет определить имущество, которое относится к категории совместно нажитого, и имущество, которое признается личным. Помимо этого он оформляет документы, в которых супруги прописывают ту часть имущество, которую они хотели бы оставить за собой, а с какого им необходимо получить денежную компенсацию за причитающуюся долю;

Дети. Ребенок, родителями которого признаны лица, подающие на развод, должен остаться с одним из них, что по-хорошему не должно негативно сказываться на привычных ему условиях жизни. Однако каждая ситуация индивидуальна и иногда даже значительный размер алиментов не позволит сохранить ту привычную среду, в которой они росли. В связи с этим участие юриста позволит уйти от сантиментов и выбрать наиболее комфортные малышам условия;

Ребенок, родителями которого признаны лица, подающие на развод, должен остаться с одним из них, что по-хорошему не должно негативно сказываться на привычных ему условиях жизни. Однако каждая ситуация индивидуальна и иногда даже значительный размер алиментов не позволит сохранить ту привычную среду, в которой они росли. В связи с этим участие юриста позволит уйти от сантиментов и выбрать наиболее комфортные малышам условия; Алименты. Они предусматриваются при наличии несовершеннолетних детей или нетрудоспособного супруга. Юрист в таком случае также поможет учесть все моменты, которые бы влияли на сумму выплат по алиментам, а также порядок их выплаты и период. Также юрист выявит, не сформировалась ли какая-либо задолженность плательщика;

Совместно нажитое имущество

Порой супруги могут и не осознавать, что они делят то, чего нет. То есть при отсутствии специальных знаний в сфере юриспруденции самим гражданам будет сложно определить, подлежит ли данное имущество разделу или нет. Для того, чтобы такой путаницы не возникало, и стоит обратиться к профессиональному юристу.

Само понятие совместно нажитого имущества включает в себя следующие элементы:

1. Доходы;

2. Недвижимое имущество;

3. Движимое имущество;

4. Иное имущество.

Доходы

Сода включаются: заработная плата супругов, доходы от предпринимательской деятельности, государственные выплаты (т.е. пенсии, пособия, стипендии), а также вознаграждения за результаты интеллектуальной деятельности и прочие выплаты (материальная помощь, возмещение ущерба и т.д.)

Недвижимое имущество

Все объекты недвижимости, которые приобретены супругами в браке, подлежат разделу. Также важно обращать внимание на то, на какие средства приобреталось это имущество. Так, в причитающуюся после раздела имущества долю включаются также средства, которые один из супругов вложил в капитальный ремонт недвижимости, её перепланировку и прочие затраты, которые могут увеличить его стоимость на рынке. Помощь юриста в таком щепетильном деле может значительно изменить ход дела.

Движимое имущество

Помимо общепринятого понимания движимого имущества, в которое включают автомобили, катера и т.д. Однако важно помнить о том, что к этой категории имущества относятся приобретенные драгоценности или предметы коллекционирования. Также драгоценности, банковские вклады, инвестиции — все это совместно нажитое имущество собирается воедино и разделяется по долям между супругами таким образом, чтобы не уменьшить их объем.

Иное

Ценные бумаги, паи, вклады и т.д.

Момент, когда необходимо включать юриста в процесс ведения дела о разводе

Итак, согласно обощенным показателям судебной практики, наиболее удачного момента для вступления в процесс юриста нет. Все приходят лишь к одному выводу: к юристу необходимо обращаться сразу после утверждения мысли о разводе. Тогда у него будет больше времени на ознакомление с обстоятельствами вашей совместной жизни, объемом имущественной массы, правами супругов и т.д. Также судебные заседания будут доставлять наименьший дискомфорт, если в них будут участвоваьб профессиональные адвокаты.

Так, обязательно обращение в суд, если имеется спор о детях. Также при направлении иска в суд стоит воспользоваться услугами юриста, ведь он сможет поспособствовать ускорению процесса, поиску доказательств, а также сформировать позицию в суде.