Онлайн-игры. Рассуждения и обзор

от -

Какие ассоциации возникают у вас при слове MMORPG? Наверняка вы вспоминаете о играх, где в качестве героев выступают всевозможные орки, гномы и прочие фентези-создания. Но в последнее время западные страны начали покорять игры в стиле аниме. Ну а родина аниме – восток уже и вовсе давно покорен аниме онлайн играми. Вы также можете скачать их бесплатно на сайте https://onlajnigry.net/.

Какие же онлайн проекты в этом стиле можно назвать топовыми? На звание лучшей mmorpg anime претендует игра под названием Royal Quest. Это идейное продолжение первого тематического проекта – Ragnarok Online со смешанной графикой, появившегося в 2002 году. Ее традиции продолжает Royal Quest, геймплей которой легко узнают поклонники Diablo. В этой игре подростки будут прямо-таки истреблять полчища монстров. К достоинствам проекта можно отнести хорошую графику и динамичный геймплей. Также присутствует здесь и PvP – игроки могут осаждать замки.

Конкурентом основного претендента за звание лучшей mmorpg anime является бесплатная аниме MMORPG Rappelz. Собственно, классической ММОПРГ ее назвать сложно, скорее это слэшер или файтинг. В игре есть то, что отличает ее от подобных проектов – система питомцев. Их можно прокачивать, превращая в настоящих монстров. Если добавить к этому геймплей в стиле hack&slash с системой комбо-ударов, то станет ясно, что Rappelz действительно далека от классической MMORPG.

Стоит упомянуть и еще об одном успешном аниме-проекте, завоевавшем любовь поклонников жанра. Это игра под названием Фантазиум. Здесь все те же колоритнее персонажи с характерным японским разрезом глаз, и те же монстры. В целом игра выполнена в духе японских мультфильмов. Фантазиум оценит подрастающее поколение, однако и взрослым он также вполне может прийтись по душе.

Не теряют популярности и двухмерные mmorpg anime. Например, Драконика – этот проект хоть и стилизован под мультфильм, однако суть игры отнюдь не детская. Пусть вас не вводят в заблуждение милые большеглазые персонажи. У них припрятано оружие, которое они при удобном случае пустят в ход. И завяжется такая битва, которая будет жестокой даже для игр, рассчитанных на взрослых. В целом это присуще многим современным аниме-играм. Они только кажутся по-детски красочными и добрыми, а на самом деле представляют собой жесткие игры, где сражаются не на жизнь, а на смерть.