Опасные последствия игромании: почему стоит лечить игровую зависимость незамедлительно

Под игроманией понимается патологическая склонность к азартным играм. Человек постоянно проводит время в букмекерских конторах, сидит в онлайн-казино, играет в карты, покер. Он надеется, что азарт принесет ему крупный выигрыш. Постепенно то, что раньше казалось хобби или серьезным интересом, переходит в болезнь. Медики называют ее лудоманией. Некоторые доктора уверены, что она ничуть не слабее наркомании или алкоголизма. Да, прямого физического урона человеку игромания не наносит. Но у нее могут быть очень опасные последствия.

1. Преступление ради получения денег

Необходимо сразу задаться вопросом, как лечить игроманию. Потому что болезнь прогрессирует стремительно. Сначала гражданин тратить собственные деньги, затем продает ценные вещи, в том числе членов семьи. Следующая стадия – заем средств в банках и у «черных» частных кредиторов.

И финальный этап – человек готов пойти на преступление, чтобы получить деньги. Они нужны ему, чтобы сходить в казино или букмекерскую контору и вернуть потерянное. В результате у лудомана копятся огромные долги, он садится в тюрьму. А пока отбывает срок, «черные» кредиторы терроризируют членов семьи. Это не выдержка из фантастической антиутопии, это реальность.

2. Серьезные психические проблемы

Наркологическая клиника неспроста предлагает не только избавление от зависимости, но и реабилитацию. На финальном этапе лечения человек восстанавливается психически, адаптируется к жизни без наркотиков, алкоголя и игр. Если постоянно играть в казино, ставить у букмекеров, психологические проблемы неизбежны:

постоянный стресс из-за нехватки денег;

агрессия, раздражительность по отношению к близким людям;

паранойя, человеку кажется, что ему желают проиграть;

бессонница, постоянные мысли об игре.

Депрессия и другие психологические болезни, несмотря на всю серьезность, являются лишь катализаторами более тяжелых последствий. Инфаркт, инсульт, самоубийство – вот к чему приводит отсутствие лечения психики.

3. Разрушение личности

К этому последствию приводит не только лудомания, но и наркомания с алкоголизмом. Разрушение личности – медленный процесс. Но если он развился, то последствия катастрофичны. Человек остается без работы, без интереса к жизни, без семьи, без средств к существованию. Зачастую лудоманы вынуждены справляться с проблемой самостоятельно. Ведь они них уходят супруги, с ними не разговаривают дети или родители, друзья. Если поначалу они пытаются отговорить игромана от пагубной привычки, то потом – элементарно уходят.