Определение категорий помещений по пожарной опасности

Сертификат пожарной безопасности: зачем, как и сколько

Сертификат пожарной безопасности и категорийность помещений – это официальный документ, который подтверждает тот факт, что данная продукция отвечает всем установленным в стране требованиям безопасности.

На какую продукцию нужно получать сертификат?

Список продукции, которую нельзя продавать без этого документа, можно найти в соответствующем Федеральном законе. И хотя те материалы и конструкции, которые в него входят, должны проходить испытания обязательно, производитель или заказчик могут также оформлять сертификат и на другие по своему желанию. Сама процедура получения будет аналогичной.

Зачем нужен пожарный сертификат?

Этот документ позволяет производителю подтвердить качество продукции. А значит, он получает серьезное преимущество перед своими конкурентами. Наиболее полезно это тогда, когда речь идет о тендерах на получение определенного заказа. Что касается обязательной продукции, что подлежит сертификации, то без такого сертификата ее вообще нельзя продавать.

Как получить сертификат пожарной безопасности?

Выдать такой документ может только уполномоченный орган пожарной сертификации. Ему нужно предоставить целый пакет документов. Список зависит от вида продукции, которая подается. После специалисты этого органа действуют по определенному техническому регламенту.

Например, они отбирают образцы для испытаний, которые направляют в соответствующий центр или лабораторию. Там происходит само испытание. А его результаты фиксируют в специальном протоколе. Именно на основании последнего потом и выносят решение о том, выдать ли сертификат пожарной безопасности заказчику.

Стоимость получения пожарного сертификата

Процедура испытаний и выдачи сертификата пожарной безопасности не является бесплатной. Дело в том, что сам уполномоченный орган для этого задействует много людских и других ресурсов. Так, платить нужно за подготовку к сертификации, за само испытание, за проверку производства, если это необходимо, и за оформление самого документа. При этом дороже всего зачастую обходятся испытания.

Стоимость пожарного сертификата зависит от того, с какими именно материалами или системами будет работать орган сертификации.

Сертификация – это необходимое мероприятие, которое позволяет производителю или импортеру получить документ, который гарантирует пожарную безопасность его продукции. А значит, позволяет ему эту продукцию реализовывать или дает конкурентное преимущество.