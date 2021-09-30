Организация пространства камеры посудомойки и ее вместимость

Вместимость посудомоечной машины оценивается «комплектами» посуды. На сегодняшний день минимальное количество — 4, максимальное — 17. Комплект посуды — это набор приборов для одного человека: салатная тарелка, суповая, тарелка для горячего, для хлеба, чашка, по паре вилок и ложек.

Самое простое устройство у настольных посудомоек. В основном у них только одна выдвигающаяся корзина для посуды со специальной корзиной для приборов. Все прочие аппараты имеют современную или классическую компоновку.

В классической компоновке имеется 2 корзины: нижняя для крупногабаритной посуды, верхняя используется под более мелкую. Для столовых приборов предназначена корзинка, которая помещается в нижнюю выдвигающуюся корзину.

Для современной компоновки характерно наличие 3 корзин. В нижнюю помещаются объемная посуда, в среднюю — размером поменьше, а вот верхняя используется для очищения столовых приборов, т.е. используется вместо корзинки.

Какую компоновку выбирать — решать вам. На качестве мытья это не сказывается. Удобней и проще уложить ложки-вилки на горизонтальную поверхность, но зато в приборе с двумя корзинам можно мыть высокую кухонную посуду.

В более дорогих моделях можно регулировать высоту корзин либо нижняя может подниматься, чтобы пользователь не нагибался при укладке посуды.

Варианты укладки столовой посуды в различных моделях также могут отличаться. Это также не влияет на результат. Скорее на качество влияет то, правильно ли посуда уложена. Для каждой модели в комплекте кроме инструкции по эксплуатации техники есть и наглядное пособие по раскладке посуды.

Мойка

На рынке бытовой техники представлены посудомоечные машина класса А ( идеально чистая посуда) и В, редко С (с незначительными загрязнениями). Класс присваивается машинам на основе лабораторных испытаний. Но вряд ли обычный пользователь увидит разницу между А и В классом.