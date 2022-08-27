Оригинальная недорогая кухонная мебель от производителя с доставкой по Украине

Как спрятать кабели от удлинителя?

Нам часто приходится использовать дома удлинители. Особенно, когда мы не запланировали розетку в непосредственной близости от места, где нам нужно электричество. Во время ремонта в таких ситуациях стоит добавить дополнительные электрические розетки. Однако чаще всего мы используем удлинители, которые выглядят не очень эстетично.

Самый простой способ — спрятать их в плинтусах. Также мы можем купить специальные розетки для плинтусов, чтобы мы могли подключить их вместо удлинителя, что значительно повышает эстетичность исполнения. Также производители продают универсальные коробки для любых розеток, которые монтируются на плинтус. Благодаря этому мы можем изготовить электрическую розетку, а также расширить телефонную сеть или Интернет.

Как спрятать кабели на кухне?

На нашей кухне мы используем много бытовой техники, требующей подключения к электричеству. Если это такие устройства, как холодильник или кухня, которые стоят на одном месте, то мы можем легко подготовить электрические розетки за кухонными шкафами. Однако, если это передвижные приборы, которые мы оставляем на прилавке, их кабели могут помешать приготовлению пищи и испортить внешний вид кухни. Зайдя на сайт shurupik.com, вы найдете добротную кухню на заказ цены которой одни из самых демократичных в Украине.

В этом случае интересной идеей являются встраиваемые в столешницу электрические розетки, которые можно спрятать в кухонной стойке. Когда они нам нужны, мы просто вытаскиваем их и помещаем оборудование в такое место, чтобы кабели не мешали нам.

В повседневной жизни розетки можно скрыть, что не мешает нам использовать всю поверхность столешницы на нашей кухне.

Как спрятать кабели на полу?

Мы часто находим на полу разные кабели. Один для торшеров, другой для других устройств, которые мы используем в гостиной или в другой комнате. Их можно скрыть несколькими способами. Можем использовать нашу мебель. Мы можем прикрепить их под ними или за ними. Благодаря этому они не будут мешать нам и при этом останутся скрытыми.

Различные типы маскирующих панелей также помогут нам организовать кабели на полу, которые следует использовать особенно в проходных местах. Благодаря этому мы защищаем кабели от повреждений. При этом скрывая их от глаз.