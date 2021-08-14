Оригинальные подстолья loft: преимущества

Важную роль в создании единой концепции любого помещения играет мебель. С этой точки зрения необычный стол в стиле лофт станет достойной альтернативой традиционным классическим вариациям. Благодаря оригинальному внешнему виду и многообразию форм такая модель выигрышно будет смотреться в просторных помещениях с чертами промышленных зданий. Она отличается практичностью, удобством применения, простотой конструкции.

Обычно стол изготавливается с использованием традиционных геометрических линий и форм, но добавить лаконичному интерьеру некоторую небрежность помогут более сложные нетипичные интерпретации. При этом цветовая гамма отделки должна состоять из двух-трех гармонирующих или контрастных оттенков.

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Ввиду того, что такое дизайнерское направление отличается неординарностью, можно выделить несколько подстилей, каждый из которых обладает особыми чертами:

Индастриал — наиболее популярное направление. Предполагает наличие излишней прямолинейности и брутальности. Опорная конструкция стола выполнена из обычных металлических труб без какого-либо декорирования. Богемный тип — отличается оригинальностью, экзотичностью. Для него характерно буйство стилей и направлений. Допускается использование нейтральных и ярких цветов, а также сочетание декоративных деталей, принадлежащих к совершенно разным стилям. Гламурное направление — выглядит наиболее эффектно и максимально роскошно. За основу берутся натуральные материалы, украшенные аляповатыми принтами. Предпочтения отдаются холодным цветам, преимущественно постельным, но в непривычных сочетаниях: серому с сиреневым, голубому с бирюзовым.

К выбору стола для стиля лофт следует подходить весьма ответственно. Необходимо учитывать цвет, фактуру и материалы, из которых выполнены другие предметы мебели, подобранные для оформления помещения.

Преимущество стиля лофт заключается в возможности подобрать материал для стола по усмотрению владельца. Несмотря на то что данное направление отдает доминирующую роль натуральным предметам, использовать можно как дерево, металл, стекло, так и пластик.