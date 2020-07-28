Оригинальные запчасти для погрузчиков

Ведущий мировой производитель дизельных и бензиновых моторов для строительства, сельского хозяйства, автомобилей и кораблей — компания Lombardini. Популярность выпускаемых агрегатов связана с их большим ресурсом работы, малым потреблением топлива, высокой мощностью, а также с устойчивостью к температурным перепадам в диапазоне от -35 до +45 градусов. Производимые модели двигателей отличаются неприхотливостью в ремонте, поэтому при различных поломках понадобятся только оригинальные запчасти на погрузчик тут https://service-p.com.ua/zapchacti-manitou/.

История появления компании

Основание популярного американского концерна Lombardini приходится на 1922 год, когда два товарища собрали первый двигатель внутреннего сгорания. Основной этап развития компании — конец 50-х годов, когда был налажен конвейер по производству одноцилиндровых моторов дизельного типа.

Популярность выпускаемых агрегатов повлекла за собой увеличение производственных мощностей, поэтому уже в 1963 году был построен новый завод в Pieve. Именно он сегодня является основным местом, где происходит сборка не только бензиновых и дизельных ДВС, но и техники с этими моторами.

В 2007 году компания Lombardini была выкуплена концерном Kohler. При этом техника не потеряла в качестве. Заводы продолжают активно выпускать надежные, высокопроизводительные и эффективные агрегаты с воздушным или водяным охлаждением.

Сфера применения моторов

Высокие показатели производительности и большой ресурс двигателей от Lombardini достигаются за счет 25% резерва, который заложен в каждую модель. При работе в сложных условиях используется этот запас, тем самым предотвращается быстрый износ деталей. Применяются агрегаты в следующих сферах: