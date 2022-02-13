Особенности адресных табличек из фанеры

Общие требования к адресным табличкам из фанеры

При изготовлении указателя адреса следует учитывать такие моменты:

Размер вывески зависит от закона конкретного региона, кое-где он прописан четко, а где-то однозначных параметров не существует. Важно обеспечить, чтобы информация на адресной табличке из фанеры легко читалась человеком, который проходит или проезжает мимо, текст должен быть четким и контрастным.

Номерные знаки домов могут размещаться на высоте 2,5-3,5 метра и на удалении 0,5-1,5 метра от угла здания. Обычно адресные таблички из фанеры или любого другого материала располагаются с правой стороны фасада. Если же его длина составляет более 100 метров – то на противоположных сторонах.

Можно использовать для изготовления адресных табличек фанеру и натуральное дерево, пластик ПВХ, оцинкованную и нержавеющую сталь, оргстекло, алюминий, композитные материалы. В последнее время нередко можно увидеть указатели улиц и номеров домов, которые светятся в темное время суток. Такая функция считается удобной на неосвещаемых улицах, но стоимость такой конструкции будет намного выше, чем обычной.

Адресная табличка из фанеры должна быть надежно закреплена на стене здания. Для крепежа используются дюбели (шурупы), а также металлические, пластиковые или проволочные хомуты (для крепления к забору). Если указатель планируется использовать внутри помещения, зафиксировать его можно на гладкую поверхность, используя для этого специальный усиленный двухсторонний скотч.

Срок эксплуатации. Он зависит от материала изготовления и условий эксплуатации. Например, адресная табличка из фанеры может прослужить до 5 лет, если на вывеску не будут попадать прямые солнечные лучи и осадки в виде дождя и снега. Изделия из стали могут провисеть на стене здания до 20 лет. Но и выглядят они не так презентабельно по сравнению с деревом.