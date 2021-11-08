Особенности алюминиевых радиаторов. Почему стоит выбрать алюминиевый радиатор?

Виды и особенности радиаторов отопления

Отопление дома или квартиры в холодное время года считается главным приоритетом для живущих в нем людей. Благодаря такой потребности в тепле, современный рынок предоставляет уйму видов и способов отопления, подходящих под любой тип помещения. Мы рассмотрим один из самых распространенных, где используются алюминиевые радиаторы отопления с подключенной к ним подачей горячей воды.

Радиатор отопления представляет собой двухтрубную систему для подачи и отведения горячей и остывшей воды. Во время ее прохождения тепло передается через специально — спроектированные стенки в окружающую среду. Также существуют однотрубные системы для передачи огромного количества тепла за относительно малое время, но их почти не используют. В зависимости от материала и особенностей исполнения компонентов, радиаторы разделяют по видам:

Панельные конвекторы – для нагревания воздуха используется конвекционное излучение. Благодаря особому строению достигается максимальная теплопередача при минимальном объеме использованной воды. Панельные – дешевые и качественные модели для установки в дома с автономным отоплением и стабильной подачей воды. Стальные трубчатые – благодаря широкому выбору моделей и хорошей устойчивости материалов, использование таких радиаторов не имеет ограничений. Чугунные – тяжелые и крепкие обогревательные системы, отличного качества и устойчивостью к агрессивным средам. Алюминиевые – секционные конструкции с малым весом и отличной теплоотдачей. Биметаллические – модели, предназначенные для использования в системах с возможными резкими перепадами давления. Встраиваемые конвекторы – благодаря маленьким размерам устанавливаются в пол, плинтус и тому подобные места.

Существует немало видов и способов отопления, выбор между которыми зависит от качества воды, давления, дизайна и материала исполнения. Что в свою очередь при покупке влияет на цену и внешний вид радиатора.