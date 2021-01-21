Особенности экспертизы инженерных изысканий

Материалы инженерных изысканий являются основой для составления различных проектов. Специалисты «ГеоЭксперт» geoexpert-msk.ru/ осуществляют полное сопровождение Заказчика с момента подачи заявки на проведение работ и до получения заключения по результатам экспертизы.

В обязательном порядке на государственную экспертизу отправляются:

объекты, проектируемые на территории охранных зон трубопроводов,

особо опасные и технически сложные объекты (гидротехнические сооружения, линии ЛЭП, объекты инфраструктуры для воздушного и железнодорожного транспорта, канатная дорога, тепловые электростанции и т.п.),

объекты для обеспечения обороны и безопасности РФ, связанные с государственной тайной,

объекты культурного наследия,

объекты, предназначенные для размещения отходов,

участки, на которых ведутся горные работы и добыча полезных ископаемых,

уникальные объекты (высотой более 100 метров, с заглублением ниже планировочной отметки более 15 метров),

сметы для контроля и оценки запланированной стоимости на проектирование и возведения объектов.

Разрешение на строительство

Основные требования по проведению экспертизы материалов изысканий или проектной документации прописаны в статье 49 Градостроительного кодекса РФ. Порезультатам экспертизы выдается разрешение на строительство объекта. Причем для некоторых объектов допускается исключение этого ответственного этапа, а именно:

для индивидуальных, садовых, блочных многосекционных жилых домов – высотой не более 3-х этажей и до 10-ти секций с отдельных входом у каждой – возводимым по проектам за счет финансирования частных лиц;

для хозяйственных и производственных зданий – высотой до 2-х этажей и общей площадью до 1 500 кв. м., которые не относятся к категории уникальных или особо опасных объектов, а также не требующие выделения санитарно-защитной зоны;

буровые скважины под недропользование, предусмотренные проектом разработки месторождений.

Кроме того, не проводится экспертиза проектной документации для тех объектов, когда не требуется получения разрешения на строительство.

Предварительная оценка материалов изысканий

Для повышения эффективности взаимодействия Главгосэкспертизы РФ с заявителями предусмотрен порядок прохождения предварительной экспертизы проектной документации. В Москве и Московской области отчеты по инженерным изысканиям рассматривают технические специалисты Геонадзора Москвы и Мособлгеотреста и выдают заключение после проверки материалов. В других регионах также разрешается проводить экспертную оценку материалов изысканий до их передачи в Геофонд.