Особенности и варианты мужского маникюра в Киеве

На сайте cosmetik.center находится студия маникюра Beauty SPA center "Импульсил", которая предлагает посетить их, чтобы сделать мужской маникюр или педикюр. Обратите внимание на то, что компания свой салон в удобном месторасположении — популярном районе Киева — на Оболони. Для того чтобы записать к ним на прием или узнать детальную информацию обо всех предоставляемых услугах, можно позвонить по их номеру телефона, либо посетить официальный сайт cosmetik.center.

Данный салон Beauty SPA center "Импульсил" предлагает абсолютно разный маникюр не только для женского пола, а и для мужчин, детей. В перечень их услуг входит: европейский обрезной маникюр бронзовый, серебряный и золотой, СПА, классический с покрытием или без него, покрытие ногтей лаком однотонно, в стиле «Френч». Кроме того, предлагают отдельно мужской, детский с покрытием и без него, ремонт 1 ногтя, установка типсов, покрытие гель — лаком с маникюром и без него, а также экспресс. В среднем, каждая процедура занимает порядка 20-30 минут, поэтому после этого вы будете иметь возможность дальше бежать по всем своим делам.

На их официальном сайте cosmetik.center представлены следующие категории: маникюр и педикюр, стоимость на все услуги, примеры работ, их квалифицированные мастера и адреса салонов. В зависимости от того, что вас больше всего интересует, вы имеете возможность подобрать его для себя и зайти в рубрику, чтобы детально её просмотреть.

В салонах "Импульсил" работают одновременно несколько профессиональных специалистов, которые предлагают вам свои услуги. Вы можете выбрать любого понравившегося мастера, либо обратится к той девушке, которая вам уже его делала, и вам очень понравился результат.

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