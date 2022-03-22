Особенности интеграторов crm

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Получение лицензий и разрешений

В большинстве городов или округов вам необходимо получить лицензию на ведение бизнеса, даже если вы ведете домашний бизнес. Это лицензия, предоставляющая компании право вести бизнес в этом городе /округе.

Наймите сотрудников (если применимо)

Если вы намерены нанять себя или других в качестве сотрудника вашей компании на полный или неполный рабочий день, вам, возможно, придется зарегистрироваться в соответствующих государственных учреждениях или получить страховку компенсации работникам или страховку по безработице (или и то, и другое).

Создайте систему учета и делопроизводства

Настройте свою систему бухгалтерского учета и узнайте о налогах, за уплату которых отвечает ваша новая компания.

Документы компании, как правило, должны храниться в течение 3 лет, включая: список всех владельцев и адресов, копии всех учредительных документов, финансовую отчетность, годовые отчеты, поправки или изменения в компании. Все налоговые и корпоративные документы должны храниться не менее 3 лет.

Получите бизнес-страховку

Существует много видов страхования для бизнеса, но они обычно упаковываются как “Общее страхование бизнеса” или “Полис владельца бизнеса”. Это может охватывать все, начиная от ответственности за продукцию и заканчивая транспортными средствами компании.