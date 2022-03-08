Особенности использования зеркала в мебели

Монтаж зеркала

Монтаж зеркала может происходить тремя основными способами: установкой в раме, установкой на держатели и приклеиванием.

Для установки зеркала в раме его торцы не требуют обработки. Если рама — это раздвижная дверь, то сзади рекомендуется наклеить ленту Оракал — она не только армирует зеркало, придавая ему прочность, но и защитит от осколков, если зеркало разобьется.

Держатели для зеркала могут быть трех видов:

Дюбель с декоративной заглушкой, требующий сверления отверстия в зеркале. Применяется для больших полотен. Дюбель с декоративной заглушкой, имеющий выступ и не требующий сверления зеркала. Более универсальный и прост в обращении, чем предыдущий. Приклеиваемый кронштейн — используется для скрытного подвешивания небольших зеркал.

Также зеркало можно просто приклеить к поверхности. Делают это при помощи двустороннего скотча и клея для зеркала. Важно обратить внимание на то, что бы клей наносился вертикальными полосами, не замыкающимися ни сверху, ни снизу. Таким образом достигается вентиляция пространства за зеркалом, что предотвращает порчу амальгамы со временем. Так же важно использовать именно клей для зеркала, а не силикон, потому что в силиконе содержатся активные вещества, которые могут разрушать покрытие. Полосы клея наносим с шагом 10 — 12 см.

Если клеим на вертикальные плоскости, то дополнительно используем двусторонний скотч. Он нужен для того, что бы зафиксировать зеркало на стене до высыхания клея. Поэтому две-три вертикальные полосы будет вполне достаточно.

Приклеенное таким образом зеркало отодрать очень трудно, поэтому хотелось бы еще раз обратить внимание на выбор продавца. Желательно обращаться к проверенным продавцам, и лучше что бы кто ни будь из мастеров дал личную положительную рекомендацию. У компании три точки в разных концах города, что бывает очень удобно, и широкий ассортимент не только зеркала и стекла, но и других мебельных материалов. Впрочем, мебельщики, думаю, в курсе. О других городах мне не известно, но, думаю, в каждом городе найдется качественная стекольная мастерская, которую Вам остается лишь найти.