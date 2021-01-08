Особенности перевозки личных вещей. Проверить запрет на выезд за границу онлайн

Сегодня перевозка личных вещей пользуется спросом. Несмотря на то, что груз личных вещей является некоммерческой отправкой, при отправке вещей в другое государство или получении их из-за границы данный груз должен пройти таможенное оформление, так как присутствует факт пересечения границы. Также рекомендуем вам прочесть более детально про запрет на вылет за границу.

Стоит отметить некоторые важные моменты, которые следует учитывать при перевозке личных вещей:

При перевозке вещей из-за границы (международные перевозки личных вещей) в качестве груза грузополучатель в большинстве случаев должен будет оплатить импортную таможенную пошлину в размере 4 евро за 1 кг груза. До упаковки вещей необходимо проверить, все ли вложения можно перемещать через границу: особое внимание следует уделить предметам искусства, электронным устройствам, книгам.

Международный переезд

Очень часто в наши дни появляется потребность в переезде в другую страну. Причины разные:

временный выезд по учебе или работе;

полноценный переезд на ПМЖ;

посещение родственников и т. д.

В этом деле очень важно иметь налаженные партнерские связи с другими представителями сферы, дабы обеспечить быстрый и качественный международный переезд. Если речь идёт о международном маршруте, то зачастую используется целая цепочка транспортных средств: самолёты, поезда, грузовые авто, лайнеры и так далее.

Всё это нужно для того, чтобы доставить груз из любого места в любую точку. Если вы планируете переезд из России в Америку или страны Европы (или же наоборот), то наша компания готова предоставить вам квалифицированную помощь.

Мы сотрудничаем с различными представителями транспортных компаний по всему миру, что позволяет обеспечить высококачественную международную перевозку личных вещей в самые кратчайшие сроки. При этом доставка осуществляется «от дверей до дверей». Это означает, что ваши вещи будут погружены у вашего дома и доставлены в любую точку в другой стране и в другом городе. Гарантируется сохранность груза на всём маршруте.

Сложности международных грузоперевозок

Не будет лишним отметить, что перевозка личных вещей за границу сопряжена с рядом трудностей.