Особенности сделок по недвижимости. Покупка и оформление участка или квартиры

Для чего нужна выписка из ЕГРП

Многие из нас совершали многочисленные сделки с недвижимостью и имуществом. Это могут быть физические лица, различные компании и организации. Поистине ЕРГП представляет собой Реестр, в котором собрана и хранится информация о правах на строения и имущество. По этому советуем переходить на сайт https://rosreestr.net/kadastrovaya-karta.

Подробно об этом можно узнать вот по этому адресу: https://rosreestr.net.

Искомая выписка содержит в себе следующую информацию:

об органе, в котором осуществлялась регистрация прав собственника.. Плюс в ней указывается дата выписки, когда она была выдана;

в ней указывается номер, который присвоен определенному строению. Он может быть кадастровым или условным.

каково назначение оформляемого для продажи строения, его размеры и где оно находится;

в ней же указывает собственник, который имеет все права на данное имущество, а также сведения об ограничениях, на основании которых сделка не может осуществиться;

в ней содержатся сведения о лице, которому выдана данная выписка.

Выписок бывает очень много. Крайне востребованы выписки, которые касаются проведению сделки с конкретным строением, где необходимо знать, кто является правообладателем на это строение и какие имеются ограничения. Без этого документа сейчас не осуществляется ни одна сделка.