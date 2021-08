Относительные местоимения в английском

Относительное местоимение (relative pronoun) соединяет придаточное предложение (dependent или relative clause) с главным. Предложения, которые начинаются с относительных местоимений, должны отвечать на вопросы который (Which one?), сколько (How many?) или какой (What kind?)

Вот список самых распространенных придаточных местоимений: who, whom, what, which и that.

Это определительные придаточные предложения (которые иногда называют adjective clauses), они сообщают дополнительную информацию о подлежащем или главном предложении. Как и прилагательные, определительные придаточные предложения отчасти описывают подлежащее. Относительные местоимения, как и союзы (conjunctions), соединяют две части сложного предложения — придаточную с главной. Тип относительного местоимения зависит от того, какое существительное оно описывает.

Who: относится к человеку (как подлежащее)

Whom: относится к человеку (как дополнение)

Which: относится к человеку животному или предмету

What: относится к неодушевленной вещи

That: относится к человеку, животному, или предмету

The man who came to the door left a letter for you. — Мужчина, который подошел к двери, оставил для вас письмо.

I am not sure whom this book belongs to. — Не уверен, кому принадлежит эта книга.

A shining coin, which I have in my pocket, is my dreamcatcher. — Сияющая монета, которая у меня в кармане, это — мой талисман.

Is this what you were asking for? — Это то, о чем ты спрашивал?

She finally visited the concert that was so long awaited. — Она наконец-то посетила долгожданный концерт.

Относительные притяжательные местоимения (Possessive Relative Pronouns)

Многих удивляет то, что как who, так и which, могут быть в притяжательной форме whose. Некоторые поспорят, что of which более уместно, когда говорят о предметах, а не о людях. По этому поводу порой случаются споры до хрипоты. Но дело в том, что на протяжении веков местоимение whose широко и грамматически верно использовалось применительно к неодушевленным предметам.

He apologised to the girl whose cup got broken. — Она извинилась перед девочкой, чья чашка разбилась.

The car whose owner is on vacation has a broken windshield. — У машины, чей владелец сейчас в отпуске, разбито лобовое стекло.

The boat, the owner of which is at work now, has a powerful engine. — У лодки, чей владелец сейчас на работе, мощный мотор. (Это грамматически правильно, но громоздко).

Compound Relative Pronouns

Термин Сompound relative pronoun звучит сложно, но на самом деле все не так страшно. Проще говоря, такой тип местоимений используется применительно к людям или предметам.

whoever, whomever, whichever и whatever

Please tell whoever may call that I am not available. — Пожалуйста, скажите всем, кто бы ни звонил бы, что я занята.

Whomever you hire will be fine with me. — Кого бы ты ни нанял на работу, меня устроит любая кандидатура.

Whichever train you take from here, you will end at London Bridge station. — На какой бы поезд вы ни сели, он довезет вас отсюда до станции Лондон Бридж.

John will have a success at whatever career he chooses. — Джон преуспеет на любом жизненном поприще.

That, или which?

Эти два относительных местоимения в английском часто путают.

Правило, как избежать ошибок: that относится к restrictive clause (придаточному предложению, которое определяет, передается ли индивидуальный признак предмета), а which нужен для nonrestrictive clause (описательных определительных придаточных предложений, которые не несут существенной информации, их можно без потери смысла убрать из общего предложения).

(Это исключительная особенность английского языка. В славянских языках, таких как русский или украинский, нет restrictive или nonrestrictive clauses.)

Restrictive clause — на такое предложение приходится существенная смысловая нагрузка, это важная часть предложения, если его убрать, смысл изменится. В свою очередь, nonrestrictive clause — это то, без чего можно обойтись.

The wardrobe that has the fur coats in it leads to Narnia. — Шкаф, в котором есть шерстяные пальто, ведет в Нарнию. Если убрать предложение that has the fur coats in it, смысл изменится радикально. Мы не будем знать, какой именно шкаф ведет в волшебную землю c говорящими животными. Для такого рода предложений нужно именно that. В свою очередь, с местоимения which может начинаться придаточное предложение, которое можно легко опустить, и смысл при этом не изменится.

The wardrobe, which contains several fur coats, leads to Narnia. — Шкаф, в котором есть несколько шерстяных пальто, ведет в Нарнию.

Здесь which contains several fur coats выполняет роль вводной конструкции, которую можно легко опустить.

Who или that?

Не все авторы учебных пособий не сходятся в том, что that — относительное местоимение, которое можно использовать применительно к людям.

Такое предложение вы можете счесть неправильным.

The teacher that gives out candy is always the students’ favorite. — Преподаватели, которые делают поблажки, всегда нравятся студентам.

Однако это предложение грамматически верное, но если вы не хотите навлечь на себя гнев кого-то из ваших читателей, лучше напишите who.

The teacher who gives out candy is always the students’ favorite.

Анцедент — слово, к которому относится местоимение. В предложении это слово должно быть непосредственно перед относительным местоимением, к которому оно относится.

The garden at the edge of town, which is pristine, is my favorite place. — Сад на окраине города, который остается нетронутым застройщиками, мое любимое место.

В этом предложении создается двусмысленность, без которой можно было бы и обойтись. К чему относится прилагательное pristine — к саду или городу?

Если изменить порядок слов, станет понятнее. Но все же лучше переписать предложение.

The pristine garden at the edge of the town is my favorite place. — Чистый сад на краю города — моё любимое место.

Вот, вкратце, что собой представляет относительное местоимение (relative pronoun). Относительно несложно, не так ли?