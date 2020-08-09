Современный рынок услуг по поиску сиделки весьма разнообразен и полон профессиональными компаниями, которые готовы организовать уход за пожилым человеком. Серьёзные фирмы имеют в своём распоряжении крупные базы данных, из которой можно найти наиболее оптимальный вариант сиделки, конкретно под ваши требования. В сиделки выбираются не случайные люди, а те, которые имеют определённый уровень квалификационных знаний, опыта, и умений работы с людьми, которые знакомы со спецификой подобной работы, и могут грамотно реагировать в самых разных ситуациях. Сегодня большой популярностью пользуются пансионаты для пенсионеров с деменцией.

Как правило, сиделка из патронажной службы имеет среднее либо высшее медицинское (гуманитарное) образование, для выбора кандидатуры предоставляется список резюме, по которым можно определить лучшую кандидатуру. Профессиональные фирмы ручаются за своих сотрудников, сиделок, которые внесены в базу данных, что может гарантировать позитивную работу.

Опции найма сиделки

Существует несколько вариантов заключения договора с сиделкой, либо патронажной службой, например, сиделка может приходить в оговоренное время и выполнять свои обязанности по уходу за человеком, затем уходить, либо работать с проживанием. Другая возможность найма сиделки — работа без посредников, если вы желаете обойтись без лишних звеньев в цепи «работодатель-исполнитель», вы также можете обратиться в патронажную службу, которая не будет вмешиваться в процесс обсуждения нюансов работы и условий найма.

Найти сиделку можно как для мужчины, так и для женщины. Есть вариант найма сиделки для посещения больного в больнице, либо с индивидуальными требованиями, для людей, требующих особый подход.

Обязанности сиделки

Профессиональная сиделка умеет выполнять ряд обязанностей, а именно:

Санитарно-гигиенические процедуры. Проведение этих процедур в ходит в обязанности сиделки, а также поддержка чистоты в помещениях.

Режим питания. Сиделка помогает соблюдать режим питания, а также время приёма лекарств, в её обязанности входит контроль данного режима.

Медицинские обязанности. В этот список может входить широкий спектр услуг, в частности: проведение лечебной физкультуры, массажа, постановка инъекций.

Психологическая поддержка. Тактичность, вежливость, приветливость и умение оказать психологическую помощь — навыки хорошей сиделки.

Найти сиделку можно онлайн на сайте патронажной службы и совершенно бесплатно, заказать услугу можно через форму связи, либо по телефону.