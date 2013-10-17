Парфюм: классика для утонченных леди

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Действительно, эту задачу едва ли можно отнести к легким. Ведь существует немыслимое количество ароматов: легкие, свежие, цветочные, терпкие, сладкие, цитрусовые… Выбор практически не ограничен. Так как же не запутаться во всем многообразии ярких флакончиков на полках парфюмерных магазинов и как выбрать духи правильно?

Известно, что дневные духи должны быть мягче и тоньше вечерних – насыщенных, плотных ароматов. Для прогулки или офиса идеально подойдут легкие, ненавязчивые ароматы. Отправляясь на работу, не следует использовать духи, в которых есть пряные нотки. Такие ароматы скорее уместны на праздничном торжестве или в театре, когда хочется подчеркнуть всю роскошь своего вечернего туалета. Рекомендуем вам купить Lanvin Eclat d Arpege.

Еще один вопрос на тему выбора своего идеального аромата – сколько таких ароматов необходимо женщине? Ведь одними духами на все случаи жизни никак не обойтись. А специалисты утверждают, что каждой женщине необходимо, как минимум, три аромата. Каждый из них будет подобран под особенный случай или ситуацию: первый – для работы, второй – для встречи с друзьями или вечеринки, а третий – конечно же, для романтического свидания. Помимо этого, некоторые женщины рекомендуют выбрать также и духи для души, которые либо ассоциируются с каким-то приятным событием в их жизни, либо способствуют мечтам и размышлениям. Словом, аромат, который вы будете использовать исключительно «для себя».

Выбор парфюма и внешность

Казалось бы, явной связи между вашим отражением в зеркале и выбором парфюма быть не должно. Однако, психологи утверждают, что мы подсознательно ассоциируем внешность людей с тем запахом, который, как кажется нам, должен исходить от них. И если парфюм женский не соответствует – отношение также может быть другим. По словам психологов, от жгучих брюнеток подсознательно ассоциируются с ароматами пряными, насыщенными и знойными. В первую очередь, это те духи, которые содержат ноты жасмина, лилии, белой сирени, туберозы, нарцисса. Кроме того, они могут содержать отголоски мускуса, кожи, сандала или амбры.