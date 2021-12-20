Парковые бордюры из гранита

На сегодня существует множество вариантов этого уникального строительного материала как по цвету, так и по виду. Они могут быть любыми по размеру, пропорциям, рельефом и т.д., и все это зависит в первую очередь от желания заказчика и стиля дизайна территории, надо обустроить.

Нестандартные садовые гранитные бордюры помогут решить сложные вопросы по обустройству тротуарной плитки или гранитной брусчатки. Наша компания поможет найти качественные и прочные гранитные бордюры по любым параметрам (для облицовки паркинга, площадей города, частного двора, мемориалов, памятников, храмов, торговых и развлекательных комплексов и т.д.). Особую эстетическую функцию выполняют газонные гранитные бордюры .

Тем, кто хочет уменьшить расходы на ландшафтный дизайн.

Как обустраивают тротуары, парковки на прилегающих к предприятию территориях, дорожки в парках и клумбы во дворах загородных коттеджей? Чаще всего — выносливым, но достаточно дорогим гранитом. Как при этом уменьшить расходы на парковке и садовые бордюры? Отказаться от природного камня в пользу бетона? Зачем? Есть другой выход.

Качество и цена нестандартных гранитных бордюров

Стоит отметить, что на сегодня гранитные бордюры имеют почти одинаковую цену. Это связано в первую очередь с качеством этого материала и технологии производства, которая во всех компаниях почти одинакова. Поэтому, если вам предлагают бордюры по сомнительно низкой цене, следует задуматься, потому что цена никогда не будет существенно снижена, если товар изготовлен из дорогого материала. Если же цена маловата — это обязательно найдет свое отражение в качестве и надежности товара.

Следует подчеркнуть, что стоимость нестандартных гранитных бордюров зависит не только от того, какой именно производитель выпускает этот товар, но и которые технология при этом были использованы.

Таким образом, если вы ищете качественные и надежные нестандартные бордюры, то у нас вы найдете широкий ассортимент данной продукции, которая удовлетворит даже придирчивых и капризных покупателей.