Перечислены самые вредные пищевые привычки из детства

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал, какие вредные пищевые привычки закладываются в детстве.

По словам специалиста, многие родители дают своим детям сок в качестве альтернативы сладкой газировке. Однако этот напиток также вреден для организма. Магазинные соки подвергаются промышленной обработке, что лишает их полезных свойств, а для хранения и вкуса в них часто добавляют много сахара и консервантов.

Неправильно заставлять детей есть быстро, убежден Верис. В спешке есть риск, что пища будет плохо измельчаться при пережевывании и большие куски попадут в пищевод, вызывая дискомфорт и переедание.

Эксперт посоветовал не давать детям еду в качестве награды. Поначалу это может сработать и мотивировать, но такая последовательность действий быстро закрепляется в мозге и приводит к нарушению аппетита. В результате человек будет есть даже тогда, когда ему это не нужно.

«Поешь про запас, а то потом проголодаешься — то же самое, что и есть, даже когда чувства голода нет, а значит — переедать. В этом случае человек получает избыток калорий, а значит, будет набираться лишний вес. А то, насколько долго человек будет оставаться сытым, определяет не только количество еды, но и качество», — рассказал специалист.

Эксперт добавил, что если съесть много простых углеводов, то можно проголодаться в первый час, но если в состав еды входят белки, жиры, углеводы и клетчатка, то чувство сытости будет долгим, сообщает «Газета.ру».