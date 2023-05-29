Пицца для худеющих: простой рецепт вкусного и полезного блюда (видео)

Такая пицца подойдет тем, кто боится набрать лишние килограммы.

Пицца – универсальное и сытное блюдо, для приготовления которой подойдет все, что есть в холодильнике. Рецептов ее приготовления – не счесть, как и ингредиентов для нее. Сегодня мы предлагаем приготовить пиццу для тех, кто следит за питанием и не хочет набрать вес, но соскучился по этому блюду. Свой способ приготовления пиццы для адептов правильного питания предложила кулинарный блогер Кристина Азизян.

Пицца для тех, кто питается правильно

Ингредиенты:

тортильи или лаваш – 2 листа;

твердый сыр;

шпинат;

тунец консервированный;

лук;

яйца – 3-4 шт;

растительное масло;

соль, специи по вкусу.

Способ приготовление:

Тортильи или лаваш можно порезать по размеру формы. Выложить первую тортилью (лаваш), посыпать сыром, потом вторую. Далее слоями выложить листья шпината, кольца лука, тунец, разбить аккуратно яйца, добавить масло и специи. Готовить в духовке при 180 градусах 20 минут на режиме верх-низ. Блюдо подойдет для завтрака или перекуса днем.

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