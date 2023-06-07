Описание приготовления:
Камамбер для пирога берите только свежий, так как вкус после выпечки останется такой же, как и в начале приготовления. Пирог можно подавать и в горячем виде, только учтите, что сыр при разрезании будет вытекать.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр / Черри
Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 1 Штука
- Камамбер 1 Штука
- Черри томаты 150 Штук
- Яйцo 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
71 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с камамбером и помидорами черри»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с камамбером и помидорами черри. Тесто достаньте заранее и разморозьте, черри вымойте и обсушите.
Слоеное тесто раскатайте на присыпанном мукой столе и вырежьте два круга больше диаметра сыра на 5-6 сантиметров.
Противень или подходящую форму смажьте растительным маслом и выложите одну часть теста. На середину выложите шайбу сыра, а по кругу выложите помидоры черри.
Сверху выложите второй круг теста и тщательно защипайте по всему краю. Яйцо перемешайте и смажьте пирог.
Поставьте пирог в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время достаньте готовый пирог с камамбером и помидорами черри из духовки, остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!