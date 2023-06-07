Описание приготовления:

Камамбер для пирога берите только свежий, так как вкус после выпечки останется такой же, как и в начале приготовления. Пирог можно подавать и в горячем виде, только учтите, что сыр при разрезании будет вытекать.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр / Черри

Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 1 Штука

Камамбер 1 Штука

Черри томаты 150 Штук

Яйцo 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

71 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с камамбером и помидорами черри»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с камамбером и помидорами черри. Тесто достаньте заранее и разморозьте, черри вымойте и обсушите.

Слоеное тесто раскатайте на присыпанном мукой столе и вырежьте два круга больше диаметра сыра на 5-6 сантиметров.

Противень или подходящую форму смажьте растительным маслом и выложите одну часть теста. На середину выложите шайбу сыра, а по кругу выложите помидоры черри.

Сверху выложите второй круг теста и тщательно защипайте по всему краю. Яйцо перемешайте и смажьте пирог.

Поставьте пирог в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время достаньте готовый пирог с камамбером и помидорами черри из духовки, остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!