Пластиковые емкости для перевозки (транспортные)

Септик для канализации

В наше время все большую популярность и востребованность приобретает частное домостроение. Все больше жителей городских районов выбирают жизнь за территорией мегаполисов, поближе к природе: лесу и реке. Естественно, одна из проблем, возникающих при постройке загородного жилья – это отсутствие центральной канализации и водоотведения. Для решения этого вопроса используется септик для канализации – разновидность канализации, предполагающей одну или несколько пластиковых емкостей для дальнейшего отведения стоков на дренаж или поле фильтрации. Емкости для перевозки отлично подходят, поэтому теоретически вы сможете их перевезти в своем пикапе или на прицепе в паре с кроссовером.

Постройка канализации – важный момент при проектировании и возведении дома, который необходимо предусмотреть заранее. Без этой системы загородный дом не будет полноценным местом для жизни. Именно выбор септика является оптимальным вариантом канализации частного дома ввиду своей простоты и невысокой стоимости оборудования и обслуживания.

Простейший способ организации слива частного дома – это обустройство емкости для слива (выгребная яма). Такой способ используется очень давно и предусматривает установку герметичного накопительного бака на 1500, 3000 или 5000 литров, к которому из дома подведены канализационные трубы. Высокая стоимость обслуживания такой системы складывается из необходимости постоянного вызова ассенизаторов для откачки и вывоза стоков. Поэтому, такую систему канализации рекомендуется применять в домах, не предназначенных для круглогодичного проживания или где высокий уровень грунтовых вод и построение дренажной системы невозможное.

Более приемлемый вариант канализации – это однокамерный септик (2000 или 3000 литров) с фильтром. Для его устройства применяется система дренажа, а в качестве фильтрующего элемента применяется дренажные тоннели или блоки установленные на слой песка и щебня. Мелкие фракции стоков просачиваются сквозь фильтр и очищаются на 55-60%, а крупные остаются в септике и проходят процесс разложение. Такой септик не намного дороже выгребной емкости, также прост в установке и весьма практичен.

Наиболее качественная система очистки стоков – это многокамерный септик. Конструкция такой системы включает в себя одну (с делением на несколько камер) и несколько герметичных емкостей. Стоки из дома попадают в приемный отсек системы, где идет осадка крупный фракций. Затем по системе герметичных емкостей, в каждой из которых осуществляется поэтапная очистка, стоки попадают в дренаж, откуда через смесь песка и гравия уходят в грунт. Причем в почву попадает уже очищенная вода на 55-60%. Для Вашего внимания так же рекомендуем рассмотреть дренажные системы, для отведение сточных вод из систем канализации.

При строительстве частного дома, рекомендуем обратится в компанию специалистов, которые помогут в выборе канализационного септика и дренажных систем. Кроме поставки септика по наилучшей цене, компания проведет консультацию по правильной установке и предоставит всю необходимую информацию сэкономив при этом Ваше время и денежные средства.