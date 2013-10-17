Пледы с рукавами. Как выбрать?

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Плед – покрывало произвольной формы из шерсти или синтетики. Первый плед появился в Шотландии, его использовали как накидку в холодное время года, покрывая им голову и плечи. Сейчас плед используют как декор интерьера и одновременно для согрева в квартире или на даче. Существует три вида пледов: из синтетических тканей, натуральных и смешанных. Сегодня очень уютным, теплым, и популярным является плед с рукавами, который вы можете заказать на сайте https://gpaolo.ru/katalog/pledy-s-rukavami.

Как правильно выбрать плед

1. В первую очередь следует определиться, для каких целей Вы хотите купить плед. Если для кресел, то размер покрывала должен быть небольшой, а вот если изделие необходимо для того, чтобы застилать кровать, то естественно, размер должен быть больше предполагаемой мебели. Не стоит выбирать покрывало вплотную с размером кровати, будет красиво, если по бокам оно будет немного свисать.

2. Следует определиться из какой материи необходимо, чтобы был изготовлен плед. Некоторые синтетические материалы иногда ничем не хуже натуральных, а иногда даже и лучше. Если покрывалом планируется укрываться, то вряд ли будет приятно накрываться колючим шерстяным изделием, в таком случае лучше выбрать синтетический вариант.

Наиболее распространенные виды изделия

флисовый плед – большая разновидность разнообразных ярких цветов, данная ткань очень теплая, мягкая, легкая, по доступной цене;

акриловые пледы — просты в уходе, легко стираются, достаточно мягкие и теплые. Как считают специалисты, акрил – отличная альтернатива шерсти, такие модели недорогие;

вязаные пледы – огромный выбор настоящего произведения искусства, ведь можно приобрести ручную работу, а материал может быть разнообразным, как искусственный, так и натуральный, а может быть и смешанный. Правда цена на такие пледы намного дороже, особенно если это ручная работа;

шерстяные – разнообразие таких пледов просто огромное, существует овечья, верблюжья модель, альпака, горные козы и многие другие виды. Такие покрывала очень теплые, а вот стоимость их достаточно высокая. В отличие от искусственных тканей намного долговечней;

плед из хлопка – мягкий и приятный на ощупь, но недостаточно теплый, скорее подойдет на начало осени или конец весны;

меховой плед – такой вариант больше подойдет для украшения интерьера, нежели в виде покрывала. Очень сложен в уходе, высокая стоимость.

3. При покупке пледа необходимо обратить внимание на его состояние: нитки не должны висеть, края должны быть обшиты специальной каемкой. Бывает, что плед долго находился в упаковке или небыли соблюдены правила транспортировки, поэтому важно тщательно проверить изделие на наличие катышков и потертостей, ведь возможно и наличие дырок.

4. Цветовая гамма должна соответствовать помещению, для которого выбирается плед, ведь это тоже часть интерьера. Очень красиво будет смотреться изделие, если оно будет на пару тонов темнее основного оттенка комнаты. Если же плед выбирается на подарок, а цвет интерьера не известен, остановить свой выбор следует на стандартной клетчатой расцветке пастельных тонов, или выбрать однотонный.

5. При выборе пледа для новорожденного, желательно чтобы материал был натуральным. Но натуральная шерсть может вызывать дискомфорт у малыша, поэтому в качестве альтернативы можно выбрать смешанный материал. Размер должен быть небольшим, иначе при желании взять его с собой на прогулку появятся трудности.

6. Обращать внимание на страну-производителя. Нежелательно покупать плед с рук или на базаре, лучше отдать предпочтение магазину, так как он может предоставить гарантию и сертификат качества на продаваемое изделие. Если покупка производится через интернет – необходимо внимательно читать отзывы о приобретаемом товаре.

7. Некоторые пледы запрещено стирать в машинке, поэтому перед покупкой следует обратить внимание на этикетку. Возможно, покрывало приобретается на подарок пожилому человеку, в таком случае лучше выбрать материал, который исключает необходимость нести изделие в химчистку или стирать вручную.

Правила ухода