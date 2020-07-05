Пляжные и развлекательные места Геленджика

Пляжные места

На пляже «Полярная звезда», туристам предоставляются все удобства для прекрасного время провождения. Арендаторы этого водоёма сделали всё, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Здесь можно отдохнуть в установленных шатрах или грибках, за отдельную плату взять шезлонг или снаряжение для подводного плавания. После купания, туристы смогут сходить в душевые кабины и переодеться в раздевалках. Маленькие посетители попрыгают на установленном батуте, а кто постарше полетают на «тарзанке» и прокатятся на водном банане. Здесь есть спасатели, охрана, повсюду установлены видеокамеры, что позволяет отдыхающим не бояться за сохранность своих вещей.

Отправившись к пляжу «Сады морей», путешественники будут довольны развитой инфраструктурой. Это место оснащено торговыми точками, навесами, душевыми, раздевалками, туалетами, заведениями быстрого питания и спасательной станцией. Приезжим предлагается заняться различными водными развлечениями, прокатиться на лыжах, с парашютом, на катамаранах, а также посетить аттракционы. Также можно побывать на бесплатных тренажёрах или поиграть в волейбол на оборудованной площадке. Гости не останутся равнодушны от окружающего красивого вида горных хребтов, прекрасной архитектуры и хвойного воздуха.

Развлекательные места

Находясь в Геленджике, можно побывать в популярном дельфинарии. Здесь посетители посмотрят на потрясающие представления, в которых участвуют морские котики, моржи, дельфины и белухи. Гости будут поражены акробатическими номерами превосходных артистов. После окончания шоу, посетителям можно сделать снимки с дельфинами и даже поплавать с ними. Путешественникам предлагается развлечься в аквапарке Бегемот. Юные гости смогут развлечься на игровой площадке, поиграть водными пистолетами, прокатиться с уникальных горок и поплавать в мелководных бассейнах. Для взрослых имеются различные аттракционы: Циклон, Камикадзе, Гидротруба и другие.

Гостям Геленджика, можно отправиться на осмотр океанариума с большими резервуарами, наполненными средиземноморской водой. В расположенном при входе аквариуме, плещутся японские карпы, изменяющие свою окраску. На нижнем этаже, посетители понаблюдают за морскими ежами и коньками, акулами, скатами и крылатками. Вверху, можно увидеть севрюг, сомов, пираний, ракообразных и осётров. Также предлагается взглянуть на жуков, ящериц, змей и жаб. В расположенном здесь мини-зоопарке имеются кролики, обезьяны морские свинки и еноты. Некоторые из этих особей дружелюбны и их разрешается потрогать и погладить.

В Геленджике, путешественники проведут свои дни на тёплых пляжах, побывают в развлекательных центрах и полюбуются красивейшими водопадами. Отдыхающие посетят уютные посёлки, отправятся по пешим маршрутам и предлагаемым экскурсиям.

Где остановиться

В этом замечательном курортном городе огромное количество гостинец, домов отдыха, где можно остановиться, выбор просто огромен, так же огромен и разброс цен на жилье. Одним из самых знаменитых и известных домов отдыха в городе признана ЗАО ЛОК «Солнечная» — старейший комплекс со своей историей. Предлагают огромное количество номеров в двух корпусах, более 700. Отдельные коттеджные домики для больших компании по умереным ценам, актуальнцю стоимость можно посмотреть на официальном сайте http://www.loksolnechnaya.ru/. До пляжа подать рукой, около 50-60 метров, на территории есть бассейн. Ниже фото комплекса.