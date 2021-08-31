Плюсы и минусы утепления пенопластом

Преимущества пенополистирола

1. Низкая цена

Добавляем пену — невысокая стоимость Пожалуй, это самое главное преимущество такого материала, как утеплитель. На рынке подробнее есть много других изоляционных материалов, которые по многим свойствам превосходят пенопласт. Однако во многих случаях самым важным является стоимость утеплителя. Поэтому во многих случаях право выбора падает на мыльный пузырь. Деньги, которые можно сэкономить за счет использования этого материала, очень привлекательны.

2. Хорошее сохранение тепла

Отличные теплоизоляционные характеристики — преимущество пенополистирола Это также важное преимущество пенополистирола. По показателям теплоизоляции он превосходит большинство других утеплителей. Поэтому при использовании пенопласта можно использовать утеплитель самой маленькой толщины. При использовании других материалов их толщина (для достижения того же значения теплоизоляции) может быть во много раз больше.

3. Легкий

Преимущества пенопласта — легкий вес. Это очень легкий материал (по технологии изготовления). Благодаря этому (и высоким теплоизоляционным свойствам), например, при утеплении дома на фундамент и стены создаются минимальные нагрузки.

4. Универсальность и широкое применение.

В чем преимущества пенопласта? Этот материал используется для утепления различных предметов. Так что если говорить о домах, то его применяют для изоляции стен, подвалов, полов, потолков.

5. Долговечность

Долговечность — преимущество пены действительно долгое. Это проверено на практике. Конечно, предполагается, что на этот материал не действуют солнечный свет, грызуны и другие негативные факторы.

При правильной технологии утепления этот материал можно использовать в течение 30 и более лет. Также, если вы используете пену хорошего качества от честного производителя.

Как мы все знаем, сейчас на рынке присутствуют низкокачественные материалы, которые производятся без соблюдения всех необходимых стандартов. В этом случае, конечно, о высокой прочности говорить не приходится.

Однако если рассматривать качественный пенополистирол, то срок его службы довольно высок. По этому показателю он превосходит некоторые другие утеплители.

6. Высокая устойчивость к грибкам и различным микроорганизмам.

Преимущество пенополистирола — противогрибковое Преимущество пенополистирола в том, что он имеет искусственное происхождение. Это означает, что он точно не привлечет никакие микроорганизмы. Другими словами, они не начнут с него и не будут воспроизводиться, как в одном дереве. А, например, от формы, расположенной в непосредственной близости, пена не разрушится.

7. Простота установки.

Преимущества пенополистирола — простота установки. Любой строитель, который хоть раз использовал пенополистирол, скажет, что его легко использовать. Этот материал легко разрезать и подогнать под желаемую форму и размер. Например, с помощью пенополистирола стены дома можно просто и быстро изолировать снаружи. О других типах изоляционных материалов сказать нечего.

Однако на этом преимущества пенополистирола заканчиваются. Теперь продолжаем рассматривать недостатки — недостатки пузырей. К сожалению, таких людей немного.