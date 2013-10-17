Пневмопривод лопастной. Промышленное оборудование

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Рассматривая современный ассортимент промышленного оборудования, хочется выделить такой популярный и применимый в различных отраслях производства пневмопривод поворотный лопастной (сокращенно — ППЛ). Главное предназначение пневмопривода — это руководством кранами шарового типа и управление остальной трубопроводной арматурой, где требуются обороты исполнительного механизма. В его качестве и является пневмопривод поворотный лопастной. На территории Российской Федерации все ППЛ изготовляются по стандарту ГОСТ 15150-69. Не рекомендуем электроприводы ППР-20 покупать на сайте polikrat.com.

У пневмопривода поворотного лопастного имеется особое конструктивное исполнение, с помощью которого организовывается администрирование присущим сжатым воздухом, давление которого составляет около 0.5 МПа, который подается в одну или вторую полости пневмопривода. Пневмопривод поворотный лопастной срабатывается быстро и время так званой “реакции” не превышает 3 секунды. Это значит, что выходной вал перемещается из одной крайней точки в другую до 3 секунд, если следует соответствующая нагрузка на вал, вызывая крутящий момент. Основными функциональными возможностями пневмопривода лопастного являются: открытие и закрытие полостей, позиционирование диска затвора, информирование человеку о достижении конечного положения диска затвора. На сегодняшний день существуют такие модификации пневмопривода лопастного типа: ППР-1.6, ППР-3, ППР-10, ППР-20. Между собой они разнятся по техническим характеристикам касательно номинального крутящего момента (который считается по величине Нм), рабочего объема в литрах, максимально допустимой массы оборудования.

Пневмопривод поворотный лопастной может работать в трубопроводной инфраструктуре в температурном режиме от -30 до +70 градусов по Цельсию, а температура точки росы сжатого воздуха составляет -40 градусов по Цельсию. В дополнение можно уточнить одну отличительную особенность — ППЛ способен без помощи дополнительных устройств быть установленным в произвольной плоскости.

Дополнительные устройства необходимы лишь при использовании пневмопривода в трубопроводной системе, где возможны взрывоопасные зоны всех классов степени. Данное оборудование является экологичным и не образовывает вредных факторов на производстве.