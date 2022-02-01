Почему айфоны завоевывают все больше сторонников

Почему выбирают смартфоны Apple на iOS? iOS – продвинутая операционная система со множеством полезных функций и идеальной оптимизацией. От нее не придется ждать зависаний, сбоев приложений или медленного отклика. Она подходит всем, потому что быстрая, удобная и безопасная и была разработана специально для iPhone, поэтому совместимость гарантирована. Чтобы прикоснуться к идеям и технологиям ведущего IT-гиганта из США, достаточно купить айфон в рассрочку в Киеве https://yellow.ua/apple/iphone/ и начать оценивать его преимущества.

Высокая производительность

iPhone превосходит конкурентов, так как оснащен процессором собственного производства, который был создан, чтобы предложить пользователю бескомпромиссную производительность. Дисплей с высоким разрешением, сложные приложения, чип камеры – все это работает на iPhone без сбоев, потому что внутри смартфона действительно мощный процессор.

Длительное время автономной работы

Выносливость iPhone зависит от аккумулятора достаточной емкости. Его достаточно заряжать раз в сутки. Для зарядки айфон подключается с помощью кабеля Lightning или на беспроводном зарядном устройстве. Емкость батареи и удобство зарядки тоже могут стать поводом для покупки айфона.

Apple Pay

Наличные деньги постепенно уходят в прошлое, а одной из самых безопасных цифровых платежных систем является Apple Pay. Достаточно подставить iPhone к терминалу, подтвердить платеж лицом или отпечатком пальца, и оплата осуществляется. Этот метод безопасен, поскольку лицо и отпечаток пальца уникальны.

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