Почему многие выбирают лазерную эпиляцию?

Почему лазерный диод — лучший метод удаления волос?

Вы провели лето, все еще планируя сеансы воска со всеми его побочными эффектами, такими как фолликулит, вросшие волосы и немедленный отрастание?

Осенью, хотя проблема нежелательных волос становится вторичной благодаря одежде, было бы хорошо подумать об устранении проблемы корнем, как? Начало лечения перманентной эпиляции лазерным диодом.

Записаться на лазерную эпиляцию вы можете тут soft-laser.ru. Это не сложно и не проблема в выполнении, и всего за 5-6 сеансов вы можете заметить явное уменьшение волосяных активов в обработанной области. Эта технология не имеет сезонности, поскольку позволяет проводить лечение и на слегка загорелой коже.

Что такое лазерный диод?

Диодные лазеры для эпиляции — это дефокусированный лазер, обычно использующий длину волны 808 нм для лазерной эпиляции. Эти устройства излучают монохроматический луч света, способный избирательно достигать луковицы волоса и поражать его теплом, не повреждая окружающие ткани. Лазерное излучение воздействует только на меланин колбы, разрушая его.

Что происходит во время сеанса перманентной эпиляции с помощью лазерного диода?

По эффективности удаления волос на первом месте находится электроэпиляция, при условии квалифицированной работы косметолога. Метод электроэпиляции подразумевает удаление каждого волоска по отдельности под воздействием электрического тока на корень волоса. В отличие от электроэпиляции, при фотоэпиляции и лазерной эпиляции на волосяные фолликулы воздействуют с помощью лазерного или инфракрасного луча и одномоментно удаляется несколько волосков.

Клиентам со смуглой кожей не рекомендуется применять такой вид процедур, как лазерная эпиляция глубокое бикини, так как возрастает риск ожогового поражения кожи. Электроэпиляция же эффективна при любом цвете кожи.

Для обладательниц темных волос подойдет любой из вышеперечисленных методов эпиляции, а для рыжеволосых и светловолосых клиентов следует прибегнуть к электроэпиляции, так как она является единственным способом удаления всех цветов волос.

Электроэпиляцией можно закрепить эффект от применения других методов, при этом навсегда избавится от нежелательного роста волос, а также она является методом выбора для эпиляции волос на лице, так как другие способы в этой ситуации применять не рекомендуется.