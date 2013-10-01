Почему не стоит задумываться над тем, чтобы купить штаны, джинсы для мальчика в возрасте от 2 до 5 лет у нас?

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Ожидая появления на свет ребенка, будущая мамочка думает о приобретении одежды для своего будущего малыша, ведь надо решить, в каком количестве и какую одежду для малыша купить.

Самое важное в выборе одежды для новорожденных всегда было, есть и будет безопасность. Старайтесь избегать ярких цветов в одежде, ведь чаще всего это говорит об использовании небезопасных для младенца красителей. Лучше, если одежда для новорожденных, которую Вы выберите, будет изготовлена только из натуральных материалов.

Выбирая модель одежды для своего малыша в интернет-магазине https://ilovemommy.com.ua/ru/odezhda-dlya-malchikov/6-12-years/shtany-dzhinsy.html, обратите особое внимание на удобство одевания – для младенца это немаловажно. Новорожденные весьма редко любят этот процесс, так что попытайтесь свести время переодевания к минимуму.

Обязательно надо продумать нательное белье младенца. Раньше для этого использовали пеленки, распашонки и ползунки. Теперь же можно выбрать для этой цели комбинезоны-человечки. Их очень просто и быстро снимать и одевать, они не позволяют оголяться спинке малыша. Еще можно выбрать сочетание кофточка + ползунки. В таком случае лучше всего будет купить кофточку на завязочках или кнопочках, это нужно для того, чтобы не распахивалась. Ползунки лучше всего брать на евро резинке или с застежками/завязками на плечах. Ползунки с простой резинкой не очень хорошо держат кофточку. Преимущество этого комплекта в экономии: если у малыша протек подгузник, или если малыш срыгнул, то можно поменять только одну из частей этого комплекта, тогда как комбинезон вам нужно будет сменить весь.

Сколько же комбинезонов надо для младенца? Если Вы собираетесь пользоваться памперсами, то Вам будет вполне достаточно пяти трикотажных комбинезонов. Но если Вы будете стирать детскую одежду в стиральной машине, тогда их понадобится не менее десяти штук. Это надо для того, чтобы не стирать по две-три вещи. Если Вам больше нравятся кофточки и ползунки, тогда нужно будет купить побольше кофточек, потому что, малыш наверняка будет много срыгивать, и Вам придется каждый раз его переодевать.

Если же Ваш малыш будет в одноразовых марлевых подгузниках, тогда вам понадобится не менее 20-ти комбинезончиков или ползунков. В качестве материала для которых лучше выбрать трикотаж.