Почему стоит доверить свою судьбу в казино Sol?

Все, кто когда-либо играл в казино, представляли, что сорвали джекпот. Благодаря современным технологиям вы можете выиграть миллионы долларов, не выходя из дома. Так было и со счастливыми игроками из этого списка.

Обладатели крупнейших джекпотов в онлайн-казино за всю историю

Взломать список крупнейших победителей джекпота в онлайн-казино Sol — непростая задача. Вам нужно будет заработать более 15 миллионов долларов, чтобы попасть в пятерку лучших. Тем не менее, наблюдение за этими историческими победами должно напомнить нам, что победа, которая изменит жизнь, находится всего в нескольких шагах от нас.

После того, как вы прочитаете наш список, вы можете испытать свою удачу в игре в игровые автоматы на реальные деньги .

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году было мало поводов для празднования. Тем не менее, было несколько счастливчиков, которые присоединились к списку обладателей крупнейших онлайн-джекпотов. Мы начинаем наш список крупнейших джекпотов онлайн-казино с восьмизначного выигрыша в апреле 2020 года.

Mega Moolah предлагает широкий выбор игровых автоматов с огромными джекпотами. Первый игрок в нашем списке сорвал один из этих джекпотов и выиграл более 10,7 миллиона евро, что составляет примерно 12 миллионов долларов. По имеющимся данным, сумма была выплачена единовременно.

Удивительная победа была быстро признана одним из крупнейших джекпотов в онлайн-казино. В ближайшие месяцы его пройдут несколько победителей. Тем не менее, это был один из первых джекпотов, который привлек внимание к онлайн-казино во время пандемии.

Следующий крупный обладатель джекпота в онлайн-казино превратил бессонную ночь в крупную стопку наличных денег. По словам победителя, однажды ночью в конце сентября 2011 года ему было трудно заснуть. Чтобы скоротать время, он решил сыграть в свой любимый игровой автомат Mega Fortune.

Игра в игру не помогла ему уснуть, но не зря. Счастливчик, проживающий в Норвегии, сорвал джекпот в размере 11,7 млн ​​евро. Это примерно 13,47 миллиона долларов США.

Его выигрыш пришелся на игру в казино Betsson. Генеральный директор Betsson Хью Томас был в равной степени шокирован победой игрока. Это даже принесло игроку и казино мировой рекорд Гиннеса как один из крупнейших джекпотов онлайн-казино.