Почему стоит заказывать упаковочные материалы в Профипак?

Купить упаковочную пленку от производителя

Наша компания занимается реализацией упаковочных материалов для предприятий и частных лиц. В каталоге представлен широкий ассортимент нашей продукции в том числе упаковка стрейч, которая сейчас стала одним из самых востребованных упаковочных материалов. Это гибкая, прозрачная, прочная, растягивающаяся пленка. Производится разных размеров и толщины в рулонах. Для постоянных и новых заказчиков реализуется стрейч пленка оптом с доставкой или самовывозом по привлекательным ценам. Притом любыми партиями. Стоит заказывать упаковочные материалы в Профипак тут https://profipak.com.ua/.

Эксплуатационные характеристики

Основа состоит из линейного полиэтилена низкой прочности, что делает ее максимально прочной, устойчивой к разрывам, механическим повреждениям, проколам и так далее. Кроме прочности, стретч наделен высокой липкостью. Слои налипают друг на друга, делая упаковку прочной, надежной и что немаловажно – герметичной. Еще одним важным свойством считается перестретч – это способность растягиваться перед упаковыванием товара (максимальное растяжение до 300%) без повреждения полотна.

Преимущества использования

Основные плюсы в применении это:

невысокая стоимость;

при растягивании полотно стремясь сжаться обратно обтягивает предмет, прочно и надежно его скрепляет;

защита от несанкционированного проникновения при транспортировке ценных грузов на дальние расстояния;

толщина полотен позволяет упаковывать тяжелый и крупногабаритный товар;

стретч прозрачный, что облегчает комплектацию на складах;

легкая в работе, не требует сильных физических усилий от упаковщика.

Где применяется?

Бывает пищевой и промышленной (технической):

для формирования грузов на паллетных поддонах перед транспортировкой;

для упаковывания или переупаковывания единичных видов товара;

длинных предметов и грузов для спиралевидной обмотки.

Разновидности технического стрейча

Стретч технический – это не одна сотня разновидностей. Бывает разный по:

ширине;

толщине;

цветам;

плотности;

назначению.

Область применения, как упаковочного материала чрезвычайно широка. Стрейч пленка оптом – это экономия денег в производстве и бизнесе. Особенно продукция, требующая транспортировки и/или хранения на складах. Условно упаковка стрейч делится на: пленку для ручной упаковки и для машинной. Она существенно облегчает работу, надежно фиксирует товар переплетах и на поддонах.