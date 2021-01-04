Почему стоит заказывать упаковочные материалы в Профипак?

Купить упаковочную пленку от производителя
Наша компания занимается реализацией упаковочных материалов для предприятий и частных лиц. В каталоге представлен широкий ассортимент нашей продукции в том числе упаковка стрейч, которая сейчас стала одним из самых востребованных упаковочных материалов. Это гибкая, прозрачная, прочная, растягивающаяся пленка. Производится разных размеров и толщины в рулонах. Для постоянных и новых заказчиков реализуется стрейч пленка оптом с доставкой или самовывозом по привлекательным ценам. Притом любыми партиями. Стоит заказывать упаковочные материалы в Профипак тут https://profipak.com.ua/.
Эксплуатационные характеристики
- Основа состоит из линейного полиэтилена низкой прочности, что делает ее максимально прочной, устойчивой к разрывам, механическим повреждениям, проколам и так далее.
- Кроме прочности, стретч наделен высокой липкостью. Слои налипают друг на друга, делая упаковку прочной, надежной и что немаловажно – герметичной.
- Еще одним важным свойством считается перестретч – это способность растягиваться перед упаковыванием товара (максимальное растяжение до 300%) без повреждения полотна.
Преимущества использования
Основные плюсы в применении это:
- невысокая стоимость;
- при растягивании полотно стремясь сжаться обратно обтягивает предмет, прочно и надежно его скрепляет;
- защита от несанкционированного проникновения при транспортировке ценных грузов на дальние расстояния;
- толщина полотен позволяет упаковывать тяжелый и крупногабаритный товар;
- стретч прозрачный, что облегчает комплектацию на складах;
- легкая в работе, не требует сильных физических усилий от упаковщика.
Где применяется?
Бывает пищевой и промышленной (технической):
- для формирования грузов на паллетных поддонах перед транспортировкой;
- для упаковывания или переупаковывания единичных видов товара;
- длинных предметов и грузов для спиралевидной обмотки.
Разновидности технического стрейча
Стретч технический – это не одна сотня разновидностей. Бывает разный по:
- ширине;
- толщине;
- цветам;
- плотности;
- назначению.
Область применения, как упаковочного материала чрезвычайно широка. Стрейч пленка оптом – это экономия денег в производстве и бизнесе. Особенно продукция, требующая транспортировки и/или хранения на складах. Условно упаковка стрейч делится на: пленку для ручной упаковки и для машинной. Она существенно облегчает работу, надежно фиксирует товар переплетах и на поддонах.