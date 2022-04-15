Почему выгодно купить аккумулятор Greenworks?

Аккумуляторные батареи для погрузчиков и штабелеров Greenworks – один из важных элементов транспортной системы, выполняющий роль дополнительного источника энергии в бортовой сети для старта двигателя. Химический источник тепла состоит из нескольких элементов питания, обеспечивающих результативное напряжение и ток. На нашем сайте greenworks.volt.city аккумуляторные батареи для погрузчиков и штабелеров Greenworks купить можно от разных производителей по выгодным ценам. Благодаря научным изысканиям на рынке возникли кальциевые качественные аккумуляторы для погрузчиков и штабелеров.

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Когда нужно менять аккумулятор для погрузчиков и штабелеров

Средняя продолжительность работы аккумулятора составляет около 3-5 лет, в зависимости от качества обслуживания и правильности обращения с аккумулятором. Замена неотъемлемой составляющей погрузчика необходима в таких случаях:

батарея плохо держит заряд, что не дает возможности завести двигатель;

неполная зарядка или ее полное отсутствие;

потеря емкости из-за постоянной зарядки;

технические повреждений, трещины, вытекание жидкости.

АКБ для для погрузчиков и штабелеров, и грузовых машин могут быть обслуживаемыми, необслуживаемыми и малообслуживаемыми. Первый вид сейчас не сильно популярен, второй используется при идеальных условиях эксплуатации. Чтобы аккумулятор выдерживал большие эксплуатационные нагрузки и при этом не терял своих свойств, лучше отдать предпочтение малообслуживаемым моделям.

Чтобы комплектующая прослужила дольше, необходимо постоянно следить за показателями заряда. Если погрузчик и штабелер постоянно используется для поездок, как правило, подзарядка батареи не нужна. Если транспорт используется не часто, проверку аккумулятора нужно проводить раз в месяц. Сейчас на рынке предлагаются и более совершенные батареи, например, varta blue.

Рекомендуется покупать для таких батарей специальные автоматические зарядные устройства. Тогда вы всегда сможете подзарядить батарею и она прослужит долго.