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Один из основных вопросов маркетинга заключается в том, чтобы понять, что нужно делать для обеспечения роста. К сожалению, а может, к счастью, однозначного ответа на этот вопрос нет. Единственное, что может сделать компания средней руки, так это провести анализ стратегии мировых лидеров и использовать приемлемые инструменты в своей работе. Более детально про подбор и внедрение продуманных, эффективных, прибыльных решений вы можете узнать тут https://audit-invest.com.ua/consulting/marketing_consulting.

Есть десять элементов, которые могут быть обеспечены отделом маркетинга и приведут к тому, что продажи вырастут.

Рыночное позиционирование

Каждый занимается на рынке этим – позиционированием себя. Погоня за сохранением позиций, формирование стабильности, игра ценами и попадание в колею медленного развития, а то и стагнации – это преследует подавляющее большинство компаний. Мир меняется, меняются его взгляды, приоритеты, поэтому и компаниям стоит меняться, постоянно формируя актуальное рыночное позиционирование.

Конкуренция на рынке

Каждая маленькая победа над конкурентом – это не просто получение прибыли, посредством отнятия клиента, который вашим не был. Каждый отнятый клиент – это удар по возможностям развития оппонента. Лучший вариант – это игра на чужом поле, чтобы любые промахи в маркетинге не били по позициям компании.

Расширение круга лояльных партнеров и клиентов

Чем больше компанию окружает стабильных клиентов, тем проще устоять на ногах. Помимо этого, любое внедрение и эксперимент, даже, если окажутся неудачными, дадут реакцию через постоянных клиентов, а в случае провала, они простят ошибки и дадут второй шанс. Клиенты – это продажи, поставщики – это упрощение логистических процессов, а партнеры – это вложение средств и сил в то, чтобы поднять бренд на верхние строки рейтинга. Умение работать с лояльностью – ключевое умение.

Бренд

Имя компании и узнаваемые атрибуты являются мощной силой развития. Важно осознавать, что бренд не только помогает манипулировать потребительскими запросами, но и участвовать в B2B-отношениях. Компании из других сегментов, не являющиеся конкурентами, объединив усилия, применив стратегии кросс-промоушена и оптимизировав расходы, могут помочь всколыхнуть рынок, но это возможно только тогда, когда оба бренда сильны. Сильный бренд открывает много дверей, в том числе в инвестиционные проекты и государственные программы. Все хотят иметь контакты с влиятельным брендом, иметь общие проекты и развиваться совместно.

Работа с трендами

Всегда присутствует какой-то очевидный тренд. Для устойчивой стратегии подходят только долгосрочные тренды. Так, если компания помогает клиентам быть причастными к моде, они готовы обеспечивать регулярные продажи.

Новаторство

Под новаторством не подразумевается постоянное обновление товарных линеек. Изобретение новых бизнес-моделей, внесение новых элементов в устоявшийся стандарт, формирование новых путей потребления товара, выход на другие сегменты с несвойственным товаром – вот это новаторство.

Драйверы роста

Развитие проще получить там, где все развивается. Есть широкий ряд развивающихся ниш, географических областей, программ и даже стран. Развивающиеся отрасли всегда аккумулируют больше денег вокруг себя, что совершенно точно обеспечит развитие участникам. Так, нужно только правильно определить, насколько велик потенциал отрасли. Не стоит бояться переходов, нет смысла собирать остатки спроса там, где он почти вымер.

Приобретение успешного, либо с потенциалом успеха

Может оказаться очень полезным не только использование чужих успешных моделей, но и развитие бизнеса, через покупку слабого конкурента, либо доли, к примеру, поставщика. Таким образом, получив хотя бы долю от предприятия, с которым тесно взаимодействует компания, возникает возможность резкого роста активности на рынке. Огромное количество ходов открывается при правильном приобретении потенциала. Однако, стоит тщательно учитывать все риски и подходить к анализу крайне щепетильно, так как половина таких сделок, согласно статистике, оказываются убыточными.

Репутация в обществе

Интересным инструментом оказывается манипуляция репутацией в среде, где конкуренты не проявляют активности для ее развития, но есть один игрок, который старается сформировать новые направления, развить рынок. В глазах общества, такая компания выглядит выигрышно, что притягивает уважение, деньги и внимание. Её логотип-бренд становится узнаваем на товарах и фасадных вывесках, привлекая новых клиентов. Так, любые ошибки и неудачные эксперименты будут переживаться спокойнее, так как потребители будут оправдывать компанию сами перед собой. Сегодня выигрышной является модель человек-общество-прибыль, попытка работать только с двумя элементами цепи обречена на провал.

Поиск денег

Крепко вросло в сознание предпринимателей желание получать готовых клиентов и каналы сбыта. Нужно мыслить шире. Не стоит забывать о государственных программах. Существует множество проектов по развитию регионов и отраслей, предприятия большого бизнеса также заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса, так как это их рынок сбыта. Ничего не мешает компаниям становиться субподрядчиками и подрядчиками в крупных проектах, ведь там есть деньги. Поиск источников вливания средств в компанию – это важный элемент стратегии, о котором напрасно забывают компании.

Для успешного развития и формирования стратегии необходимо поэтапно внедрять рассмотренные элементы. Следует периодически задаваться вопросом, что из частей стратегии выполняется, а если выполняется, как улучшить начатое.