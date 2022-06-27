Покупка нового авто у дилера и обслуживание в Лексус-Кунцево

Почему надо устанавливать ГБО на машину?

Каждый автолюбитель рано или поздно начинает задумываться об установке ГБО на свое транспортное средство. Поскольку стоимость нефти все время то растет, то падает, а вот бензин постоянно дорожает. В связи с этим, в последнее время газовое топливо стало очень популярным. Водители просчитывают затраты на разное топливо и приходят к выводу, что бензином заправлять автомобилем получается в разы дороже, чем газ. В настоящее время купить комплект ГБО для легковой машины очень просто. Почему же стоит выбрать именно газовое оборудование?

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Этапы сборки

Важные этапы, которые необходимы при сборке газобаллонного оборудования, состоят из пяти пунктов.

Монтаж полного комплекта подачи газав двигатель;

Монтаж баллонной части;

Монтаж магистрального трубопровода;

Монтаж заправочного устройства;

Финальные испытания.

Экономичность

При выборе и сомнениях в установке ГБО необходимо сравнить все преимущества и таким образом понять для себя важность того или иного решения. Начать надо с разницы в цене между газом и бензином. Если все подсчитать, то станет понятно, что выгода от установки ГБО на свое авто, очень большая. Уже после первой поездки можно почувствовать превосходную экономию, которая будет увеличиваться с пробегом машины.

Однако, плюс газа не только в его экономичности. Суть в том, что за счет специфики сгорания, газ способен обеспечить мягкое функционирование силового агрегата. После бензина остается нагар, а это влияет на ресурс и работу мотора. Газовое оборудование может продлить время эксплуатации двигателя.

Комфорт

После установки ГБО на авто, автомобилист сразу заметит, что ехать стало комфортнее. Это происходит за счет того, что на газе поездка на авто будет ровной и плавной. Если на СТО все правильно отрегулировали, то не будет никакого снижения мощности.

Если водитель заботится об экологии, то переход на газ — это превосходный вариант. Дело в том, что солярка и бензин загрязняют окружающую среду выхлопными газами. Газ на 100% прогорает в моторе и не будет никаких вредных выхлопов.