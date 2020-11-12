Все привыкли употреблять рис в любом виде, как основной гарнир. Но задумывались ли Вы, как хозяйка на кухне, что на полках в магазине или в интернет-магазинах можно уже давно приобрести рисовую муку, которая намного полезнее привычной нам муки из пшена и прочих растений? Также вы можете купить рисовую муку, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке. В данной статье рассмотрим детально полезные свойства рисовой муки и ее применение в готовке еды.

Какова польза от рисовой муки, противопоказания и возможный вред

Рис принято считать полезной злаковой культурой, которую в огромных масштабах выращивают в странах Азии и там ее доля от других ингредиентов в блюдах составляет под 90%. В наших же странах рис тоже часто употребляют, как вареный, жареный, но употребление определяется около 30% от других каш (гречневая, кукурузная, булгур, пшено), макаронов, картошки и прочего. В рисе отсутствует глютен и это очень хорошо. Рис очень полезный для нашего организма, поскольку в нем содержится много белка, витаминов В-группы и цинка. Также за последние годы стала популярная и рисовая мука. Она может быть белого и бурого нешлифованного вида, в зависимости от используемого на производстве муки злаков риса. Бурый рис содержит повышенную концентрацию ценных компонентов.

Чем полезна мука из риса и какие существуют противопоказания к ее употреблению?

Цельнозерновую рисовую муку можно приобрести в готовом виде в магазинах или же самим приготовить дома. Для этого вам нужен будет лишь основной продукт — рис, а также кухонное оборудование — комбайн, кофемолка, или мощный блендер. Магазинной рисовой муке можно доверять, но домашняя мука всегда будет полезней и содержать в себе больше ценных микроэлементов. Рисовую муку применяют в кулинарии лишь для добавки, в ней отсутствует клейковина в достаточном объеме и поэтому не может полностью заменить стандартную муку. В рисовой муке содержится много цинка, клетчатки. Употребляя часто рисовую муку вместе с блюдами, вы сможете очищать свой организм от различных шлаков, улучшать работоспособность желудочно-кишечного тракта, повышать иммунитет, избавляться от лишнего веса. Благодаря грубым волокнам в рисовой муке ваш организм после употребления пищи будет дольше сытым, чем при поедании