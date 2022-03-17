Полномочия и роль получателя

Например, Пейдж устно задает вопрос Биллу. Сообщение проходит по воздуху, по «каналу», к ушам Билла. Он отвечает. Пейдж — отправитель, вопрос — сообщение, а Билл — получатель и дает Пейдж обратную связь, отвечая на вопрос.

Существует множество областей и путей, где могут возникнуть проблемы даже в этом коротком обмене. Если Пейдж будет шептать, Билл может этого не услышать. Может быть, он слышит только часть и отвечает на вопрос, которого на самом деле не задавали, и поэтому Пейдж сбита с толку. Может быть, есть фоновый шум, или вопрос не ясен. Если Билл чем-то отвлечен и не обращает внимания, он может пропустить некоторые слова и ответить неадекватно — или он может вообще пропустить вопрос, так что обмен должен начаться заново. Если он не смотрит на Пейдж, когда она задает вопрос, он пропустит любой язык тела, который придаст подтекст вопросу.

Если Пейдж отправит электронное письмо или текстовое сообщение Биллу, могут возникнуть проблемы, потому что Билл не может интерпретировать язык тела или тон голоса Пейдж, что может добавить информацию к сообщению. Автозамена могла вставить в текст ошибки, или отсутствующий вопросительный знак мог сделать вопрос похожим на утверждение.

Все это мешает эффективному общению. Степень эффективности определяется тем, насколько сообщение понятно получателю.

Получатель также может иметь тон и подтекст в обратной связи, переданной отправителю, например, ответ с сарказмом или гневом, который может быть пропущен, если обратная связь состоит только из текста, но, вероятно, не будет пропущен, если стороны могут либо видеть, либо слышать каждый ответ. другое или оба.