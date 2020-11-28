Популярная игра World of Tanks Blitz

Уже многие года, а скоро станет и первый десяток лет, как такая популярная онлайн-игра о танках World of Tanks завоевала сердца многих мужчин, и немного женский пол. Давайте же рассмотрим в чем прелести данного MMO-проекта и почему эта игра всего лишь за каких-то пару месяцев после релиза стала по популярности №1 в СНГ регионе, а затем спустя год расширила свою географию в Европе, Азии, Америки. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты игры WoT (пометка редакции, WoT — сокращенно World of Tanks).

Мир танков или, как звучит оригинальное название игры World of Tanks представляет собой игру по интернету, где каждый может поучаствовать в роли настоящего сурового танкиста. Появилась данная игра в далеком 2010 году, и спустя каких-то 7 лет о ней знает каждый, и не то, что школьники, а и взрослые люди. Даже бизнесмены некоторые наслышаны этой игрой, и пытаются выкроить свое драгоценное время, чтобы отдохнуть от рутинной жизни и отвлечься в боевых сражениях на поле Малиновки или Прохоровки. Эта игра предоставляет каждому игроку очень много возможностей, вариаций развития, прокачки аккаунта, есть множество направлений и тактик. Секунду вашего внимания, вы можете купить золото и танки для WOT Blitz через премиум магазин world of tanks blitz без обмана и по очень выгодным ценам. Поэтому игра World of Tanks — это не просто игра, где бой за боем можно тратить время, это игра с тактическим мышлением, и только умные, тактико-стратегические игроки могут добиться несомненного успеха на поле сражения. На данный момент существует несколько веток национальностей прокачивания танкового дерева: советские, немецкие, французские, американские, британские, японские, китайские, шведские, чехословацкие танки. И скоро обещали ввести еще сборную Европы. Да и на Европе не остановиться развитие проекта, ведь на нашей земле танки в 20 веке активно использовались привселюдно, поэтому можно ожидать еще не мало новых экземпляров танков.

Однако всё выкачивать просто невозможно, а если и возможно, то долго и напряжно. Поэтому разработчики этой игры заранее предугадали различное поведение игроков и сделали игру по системе «Play to Win». То есть можно играть и не вкладывая денег, запросто побеждать. А можно вкладывать деньги свои в виртуальную валюту «золото» или как ее еще называют «голда», дабы быстрее ускорить сам процесс прокачки танков, экипажей или прочих бонусов. Поэтому хотим вам порекомендовать сайт, на котором можно купить золото wot по выгодной цене. И без всякого обмана!