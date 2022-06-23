Популярность биоревитализантов и филлеров. Обзор препаратов Belotero

Могу ли я наносить макияж после процедуры ботокса или дермального наполнителя?

Во время посещения ботокса или дермальных наполнителей ваш макияж будет удален с обработанной области. Если вы планируете выйти или вернуться на работу после этого, вы можете повторно нанести макияж сразу после ботокса. Хотя это и не обязательно, мы предпочитаем подождать до следующего дня, чтобы нанести макияж после процедуры с использованием кожного наполнителя. С описанием всех препаратов и филлеров бренд Belotero можно ознакомиться при желании на странице интернет-магазина fillers4you.ru, специализирующемся на продаже косметологических препаратов.

Будет ли больно мое лечение ботоксом или кожным наполнителем?

Процедуры обычно очень удобны. Мы используем лед, обезболивающие и различные другие методы, в зависимости от того, какое лечение вы проходите. Для нас важно, чтобы у вас был минимальный дискомфорт или его отсутствие.

Сколько времени потребуется, чтобы пройти курс лечения ботоксом или дермальным наполнителем?

Посещение ботокса обычно занимает 30-45 минут, а посещение кожного наполнителя обычно занимает 1-2 часа. Продолжительность визита будет зависеть от того, являетесь ли вы новым клиентом, и как долго длится предварительная консультация. Вы будете контролировать продолжительность консультации перед лечением. Если вы уже выбрали лечение, ваша консультация может занять всего несколько минут, но мы всегда предоставим вам достаточно времени, чтобы обсудить все желаемые процедуры и полностью ответить на любые ваши вопросы. Для лечения 2 или более участков кожным наполнителем обычно требуется несколько шприцев с наполнителем, и вам следует запланировать посещение на 90-120 минут. Процедура ботокса и дермального наполнителя за одно посещение обычно занимает 1-2 часа.

Как скоро я увижу результаты своего ботокса? Как долго продержатся результаты?

После процедуры ботокса вы начнете видеть результаты в течение 2-4 дней. Большинство результатов будут заметны в течение недели, но вы заметите постоянное улучшение до 2 недель. Через 2 недели вы увидите свой окончательный результат. Ботокс обычно длится около 3-4 месяцев, но если вы решили пройти легкое лечение, ваши результаты могут длиться не так долго. Кроме того, людям с более сильными мышцами потребуется более интенсивное лечение ботоксом, чтобы результаты длились 3-4 месяца. Если вы регулярно расслабляете мышцы по мере того, как действие ботокса начинает ослабевать, вы можете обнаружить, что результаты, как правило, сохраняются дольше. Некоторые могут делать перерыв в 6 месяцев между курсами лечения.