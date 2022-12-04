Дизельными силовыми установками американского концерна Cummins серии QSM оснащаются различные машины специального назначения. Этот мотор произведён на основе другого двигателя, давшего начало истории популярной у потребителей серии: «Камминз» M.

Он унаследовал от предшественника такие положительные качества, как:

повышенная мощность;

стойкость к износу даже в сложных условиях эксплуатации;

уменьшенный расход дизельного топлива;

высокая производительность.

Несмотря на надёжность, мотор Cummins QSM11 всё же приходится ремонтировать. Владелец техники, укомплектованной такими дизелями, может приобрести запчасти к нему, в частности, поршневой комплект в интернет-магазине Diesel Parts Company.

Назначение поршневого комплекта

Элементы поршневой группы силовой установки «Камминз» находятся постоянно под большими нагрузками, задействованы в интенсивной работе.

В комплект этих деталей двигателя «Камминз» QSM входят:

поршневая юбка;

набор, состоящих из одного компрессионного и двух маслосъёмных поршневых колец;

поршневой палец;

стопорное кольцо;

отдельно выполненная верхняя часть, оснащённая тремя выемками для колец, проушинами для пальца, углублением на дне.

Все компоненты группы производятся из высококачественных термостойких материалов, способных выдержать критические температуры. Однако приходит время и их ресурс заканчивается, двигатель начинает нестабильно работать, а то и вовсе перестаёт функционировать.

Также сокращают срок службы этих составляющих моторного узла такие факторы:

использование ГСМ плохого качества;

«забывчивость» в сроках проведения технического обслуживания и замены расходных материалов;

некорректная эксплуатация техники.

В результате от перегрева, механической деформации, по другим причинам детали группы получают повреждения, им требуется замена.

Гарантия качества

В каталоге магазина покупатель найдёт оригинальные поршневой комплект Cummins QSM11 4089865, 3103752. Подлинность заводского производства подтверждается документально, на товар выдаётся гарантия.

Почему владельцу машины с мотором серии QSM11 рекомендуется устанавливать именно оригинальные запчасти?

Именно они:

позволяют не испытывать проблем при установке деталей на посадочные места;

гарантируют долгую безотказную работу двигателя при условии правильной эксплуатации и обслуживания.

Покупатели всё чаще обращаются за запчастями в интернет-магазин Diesel Parts Company. Их устраивает качество товара, нравятся доступные цены.

Купленную продукцию компания поможет доставить по указанному хозяином техники адресу в любой из регионов Российской Федерации.