Дизельными силовыми установками американского концерна Cummins серии QSM оснащаются различные машины специального назначения. Этот мотор произведён на основе другого двигателя, давшего начало истории популярной у потребителей серии: «Камминз» M.
Он унаследовал от предшественника такие положительные качества, как:
- повышенная мощность;
- стойкость к износу даже в сложных условиях эксплуатации;
- уменьшенный расход дизельного топлива;
- высокая производительность.
Несмотря на надёжность, мотор Cummins QSM11 всё же приходится ремонтировать. Владелец техники, укомплектованной такими дизелями, может приобрести запчасти к нему, в частности, поршневой комплект в интернет-магазине Diesel Parts Company.
Назначение поршневого комплекта
Элементы поршневой группы силовой установки «Камминз» находятся постоянно под большими нагрузками, задействованы в интенсивной работе.
В комплект этих деталей двигателя «Камминз» QSM входят:
- поршневая юбка;
- набор, состоящих из одного компрессионного и двух маслосъёмных поршневых колец;
- поршневой палец;
- стопорное кольцо;
- отдельно выполненная верхняя часть, оснащённая тремя выемками для колец, проушинами для пальца, углублением на дне.
Все компоненты группы производятся из высококачественных термостойких материалов, способных выдержать критические температуры. Однако приходит время и их ресурс заканчивается, двигатель начинает нестабильно работать, а то и вовсе перестаёт функционировать.
Также сокращают срок службы этих составляющих моторного узла такие факторы:
- использование ГСМ плохого качества;
- «забывчивость» в сроках проведения технического обслуживания и замены расходных материалов;
- некорректная эксплуатация техники.
В результате от перегрева, механической деформации, по другим причинам детали группы получают повреждения, им требуется замена.
Гарантия качества
В каталоге магазина покупатель найдёт оригинальные поршневой комплект Cummins QSM11 4089865, 3103752. Подлинность заводского производства подтверждается документально, на товар выдаётся гарантия.
Почему владельцу машины с мотором серии QSM11 рекомендуется устанавливать именно оригинальные запчасти?
Именно они:
- позволяют не испытывать проблем при установке деталей на посадочные места;
- гарантируют долгую безотказную работу двигателя при условии правильной эксплуатации и обслуживания.
Покупатели всё чаще обращаются за запчастями в интернет-магазин Diesel Parts Company. Их устраивает качество товара, нравятся доступные цены.
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