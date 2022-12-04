Поршневой комплект Cummins QSM11 4089865, 3103752

По
Алина
-
0
108
Поршневой комплект Cummins QSM11 4089865, 3103752

Дизельными силовыми установками американского концерна Cummins серии QSM оснащаются различные машины специального назначения. Этот мотор произведён на основе другого двигателя, давшего начало истории популярной у потребителей серии: «Камминз» M.

Он унаследовал от предшественника такие положительные качества, как:

  • повышенная мощность;
  • стойкость к износу даже в сложных условиях эксплуатации;
  • уменьшенный расход дизельного топлива;
  • высокая производительность.

Несмотря на надёжность, мотор Cummins QSM11 всё же приходится ремонтировать. Владелец техники, укомплектованной такими дизелями, может приобрести запчасти к нему, в частности, поршневой комплект в интернет-магазине Diesel Parts Company.

Назначение поршневого комплекта

Элементы поршневой группы силовой установки «Камминз» находятся постоянно под большими нагрузками, задействованы в интенсивной работе.

В комплект этих деталей двигателя «Камминз» QSM входят:

  • поршневая юбка;
  • набор, состоящих из одного компрессионного и двух маслосъёмных поршневых колец;
  • поршневой палец;
  • стопорное кольцо;
  • отдельно выполненная верхняя часть, оснащённая тремя выемками для колец, проушинами для пальца, углублением на дне.

Все компоненты группы производятся из высококачественных термостойких материалов, способных выдержать критические температуры. Однако приходит время и их ресурс заканчивается, двигатель начинает нестабильно работать, а то и вовсе перестаёт функционировать.

Также сокращают срок службы этих составляющих моторного узла такие факторы:

  • использование ГСМ плохого качества;
  • «забывчивость» в сроках проведения технического обслуживания и замены расходных материалов;
  • некорректная эксплуатация техники.

В результате от перегрева, механической деформации, по другим причинам детали группы получают повреждения, им требуется замена.

Гарантия качества

В каталоге магазина покупатель найдёт оригинальные поршневой комплект Cummins QSM11 4089865, 3103752. Подлинность заводского производства подтверждается документально, на товар выдаётся гарантия.

Почему владельцу машины с мотором серии QSM11 рекомендуется устанавливать именно оригинальные запчасти?

Именно они:

  • позволяют не испытывать проблем при установке деталей на посадочные места;
  • гарантируют долгую безотказную работу двигателя при условии правильной эксплуатации и обслуживания.

Покупатели всё чаще обращаются за запчастями в интернет-магазин Diesel Parts Company. Их устраивает качество товара, нравятся доступные цены.

Купленную продукцию компания поможет доставить по указанному хозяином техники адресу в любой из регионов Российской Федерации.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА