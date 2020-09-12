Правила удаленной работы для заработка в Интернете

Чтобы зарабатывать деньги в Сети, нужны те же навыки и умения, что и в оффлайн-работе. Но есть некоторые нюансы, о которых говорим в статье. Например, какие качества необходимо развить в себе, чтобы стать профессионалом в выбранной сфере.

В Сети очень много разной информации об удаленной работе: информационные статьи, отзывы бывалых, продающие ремарки бирж для фрилансеров. Появились новые профессии для заработка в Интернете. Кстати, много полезной об этом вы сможете найти в этой статье. Когда окунаешься в новую сферу деятельности, нужно понимать, что следует делать, чтобы достичь успеха.

Что нужно делать?

• Постоянно учиться, чтобы быть конкурентоспособным. Да, возможностей для заработка в Интернете огромное множество. Но мир каждый день меняется. Нужно понимать, как он меняется, какие новинки появляются, что в топе, а что уже неинтересно.

Технологии поражают скоростью своего развития. Следовательно, нужно о них знать и ими владеть, чтобы создавать работы на высоком уровне и быть востребованным специалистом.

Важно понимать, что развивать нужно не только умения и навыки, но и свою личность. Как это касается работы? Всецело. С кем вам интереснее общаться и работать: с человеком, который знает свое дело, но скучным и с однобокими мыслями, или же с человеком идейным, сильным и умным? Ответ очевиден.

• Создать портфолио и постоянно его обновлять. Что такое портфолио? Это «папка» с образцами работ, благодаря которым потенциальный заказчик может ознакомиться с уровнем предоставляемых вами услуг и решить, подходите ли вы для выполнения поставленной задачи.

Поэтому оформлять портфолио нужно вдумчиво. Следует включить в него самые удачные из ваших работ, чтобы склонить заказчика к положительному решению в отношении вас.

Зачем обновлять портфолио? Чем больше заданий вы выполняете, тем профессиональнее вы это делаете. Например, вы решили стать копирайтером. Написали пост про экологию. Проходит полгода. За это время вы прочитали 5 книг, прошли 2 курса для копирайтеров, написали больше сотни текстов. Если после такого насыщенного событиями пути вы решите снова написать пост про экологию, то он будет значительно отличаться от первого по разным параметрам: язык, стиль, мысли и т.д. Учитывая, что уровень вашего профессионализма вырос за это время, то, вероятнее всего, второй текст будет лучше. А мы помним, что заказчик должен видеть лучшее из того, что вы можете предложить.

• Быть внимательным при выполнении заказа. Конечно, никто не застрахован от совершения ошибки. Но вы должны сделать все возможное, чтобы такая вероятность была приближена к нулю. От этого не только зависит ваша репутация и доход, но и лояльность заказчика к вам.

• Предоставлять качественные услуги. Это не зависит от того, за какую цену (высокую, низкую или это работа по бартеру) вы выполняете задание. Вы уже на нее согласились, и если хотите, чтобы вас воспринимали как профессионала, то должны показать высокий результат. К тому же, чем больше качественно выполненных заданий, тем больше работ будет размещено в вашем портфолио.

• Быть на связи. Для любого заказчика важно, чтобы ему отвечали как можно скорее, ведь может появиться необходимость внести изменения в техническое задание или возникнет желание удостовериться в том, что работа выполняется. А если вы уже выслали вариант для проверки, то, возможно, потребуется внести правки.

• Быть пунктуальным. Представим ситуацию. Вы заказываете диван. Вам говорят, что доставка будет такого-то числа. Наступает такое-то число, а дивана нет. Вы звоните в магазин и выслушиваете кучу извинений за задержку, которая произошла из-за высокой загруженности. Вы, конечно, не понимаете, почему их высокая загруженность должна касаться вас, но соглашаетесь на просьбу подождать еще три дня. Три дня спустя диван все еще не красуется в вашей гостиной. Что вы испытываете? Злость? Негодование? Желание приехать и высказать все, что вы думаете об этом магазине? Написать кучу негативных отзывов?

А теперь поставьте в этой истории на ваше место заказчика, а на место магазина – исполнителя.

• Спокойно воспринимать критику. Не все способны стерпеть даже конструктивную критику, не то, что взять из нее полезное на заметку. И это не может положительно отразиться на развитии в любой сфере.

Первое, чему следует научиться, — спокойствие. Уравновешенное состояние поможет вам здраво рассуждать. Второе – отличать несправедливые высказывания и оскорбления от конструктивных предложений. Если вы видите, что какие-то изменения в работу вносить не стоит, то постарайтесь донести причины до заказчика и обсудить это с ним.

Оскорбления не стоит принимать как данность. Однако и уподобляться таким людям тоже не стоит. Нужно корректно дать понять, что с вами так общаться нельзя. И вы всегда можете прекратить взаимодействие.

А вот конструктивную критику лучше принимать с благодарностью, ведь именно она поможет повысить качество ваших услуг.

Какие качества следует развивать?

Часто говорят, что люди не меняются. Справедливое ли это утверждение? Если бы это было так, то люди не способны были бы добиться в жизни, пожалуй, ничего. Нет гена успешности, дарованного одним и недостигаемого другими. Есть только разный уровень мотивации и желания работать над собой.

В каждом из нас есть качества, которые помогут достичь успеха в удаленной работе (если нет, то можно их в себе развить):

• ответственность не позволит вам выполнить задачу некачественно или не в установленные сроки;

• креативность будет выделять вас на фоне остальных кандидатов;

• инициативность покажет вашу заинтересованность в процессе и результате; откажитесь от стереотипа, что инициатива плохо оборачивается для инициатора;

• открытость для новых идей будет способствовать вашему развитию;

• дисциплинированность убережет вас от прокрастинации;

• насмотренность и начитанность сделают вас более интересным, грамотным и нетривиальным работником.

Выбросить из головы

Есть мнение, что работа онлайн – сплошное ничегонеделание. Не нужно прикладывать усилия, чтобы заработать много денег. Если бы это было так, то наверняка все люди ушли бы в Интернет.

Не стоит забывать о том, что не каждый человек способен к этому виду деятельности. По крайней мере, не на всех жизненных этапах. Просто не все обладают необходимым уровнем самоорганизации. Некоторым непременно нужен руководитель, который даст задачи, поможет распределить время для их выполнения или просто будет контролировать процесс и результат. Это не плохо и имеет место быть.

Переход на удаленную деятельность должен быть обдуманным. Готовы развиваться, принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за результат – тогда вам точно стоит попробовать.

Тем более, нет необходимости сразу идти в онлайн. Вы всегда можете постепенно входить в курс дела и учиться в комфортном для вас темпе. Попробуйте для начала сделать это дополнительным заработком. Если вас устроит такое положение вещей, то удаленка станет для вас неплохим бонусом. А если у вас будет получаться, вы поймете, что хотите большего, то это тот момент, когда нужно дерзать.

Заключение

Какое бы решение вы не приняли, помните – ваша жизнь зависит только от вас. Здесь нет правильных или неправильных решений. Только ваши желания и уровень мотивации для их осуществления.