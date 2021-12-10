Преимущества автомобильных аккумуляторов Bosch

Немного изучив тему, вы обнаружите, что не все дорогостоящие аккумуляторы стоят своих денег и не все дешевые обладают худшим качеством.

Преимущества АКБ Bosch

Мы не будем рассказывать о таких банальных преимуществах как прочность корпуса, долговечность и т.д. Это и так понятно. Мы обратим внимание на другие, не такие явные, достоинства.

Первое достоинство — универсальность. Среди товаров Bosch есть аккумуляторы для разных транспортных средств: мотоциклы, легковые и грузовые авто. Самый большой ассортимент представлен в категории легковушек. Среди них вы найдете АКБ для разных климатов, классов автомобилей, для относительно новых и подержанных транспортных средств. Поэтому, если вы пересмотрели десятки вариантов среди других марок и не нашли то, что вам нужно, у этого производителя точно найдете.

Второе достоинство — легкая заводка на сильном морозе. Производитель усовершенствовал свои АКБ, что позволило увеличить пусковой ток. Это в свою очередь отразилось на простоте запуска. Также аккумуляторы медленнее разряжаются, выдерживают больше циклов разрядки/зарядки и т.д.

В общем преимуществ здесь еще много, и о них можно говорить очень долго. Главный же показатель качества — отзывы пользователей. А они у этого бренда практически все положительные.