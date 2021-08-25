Преимущества заказа листовок

Среди эффективнейших рекламных маркетинговых методов флаер является наиболее востребованным. Несмотря на быстрое развитие интернет-рекламы, печать брошюр по-прежнему остается очень эффективным маркетинговым инструментом. Подобные продукты способны давать оперативные и эффектные результаты при малых тратах. Брошюры печатаются для необычной рекламной подачи; размещения прайс-листа; улучшения имиджа; информирования о скидках, акциях и пр. Профессиональные полиграфические центры с полной ответственностью гарантируют высокое качество рекламных и имиджевых буклетов, которые различаются по яркости и цветовой насыщенности, четкости изображения и информативности. Типографии предлагают самые распространенные типы брошюр для больших тиражей и разрабатываем оригинальные листовки для эксклюзивной рекламы или данных в имиджевых флаерах. Низкая цена не влияет на качество, конечный результат неизменно высокий.

Флаер — это привлекательный рекламный носитель с актуальной информацией для потенциальных клиентов. Их активно раздают в развлекательных заведениях, ТЦ, клубах и пр. Сегодня многие хотят заказать печать буклетов, так как это дает множество неоспоримых плюсов:

Взаимодействие только с целевой группой. Их вряд ли примут люди, которых не интересует конкретное предложение.

Местное и оперативное распространение данных. Влияние на людей, которые перемещаются в возле компании или пользуются продукцией бренда.

Гарантированная выгода для потребителей.

Предоставление lfyys[ о скидках, бонусах, которые очень привлекательны для потенциальных клиентов.

Незаметный и не раздражающий эффект.

Печать листовок (срочно) обычно начинают разработку макета. Дизайнеры типографии разрабатывают буклет любой направленности для воспроизведения с учетом визуального, эмоционального восприятия информации и технических требований к изготовлению листовок. Печатаются двусторонние цветные флаеры плотностью 90-130 г / м2 в форматах: A4-6; 210х99 (евро флаер).

Преимущества такого вида рекламной полиграфии очевидны:

лаконичность;

информативность (рекламный или агитационный характер);

красочность (стильный и оригинальный дизайн);

низкая цена;

высокий тираж (выгоден в печати; высокий охват потенциальных клиентов).

Типография печатает буклеты в доступном двустороннем и цветном вариантах. Плотность 90-130 г / м2. Доступен в таких форматах, как A4, A5, A6, Euro-Flyer. Клиенты могут рассчитывать на качественные рекламные и имиджевые буклеты, которые отличаются яркостью и насыщенностью цвета, резкостью изображения и информативностью.

Полиграфические центры предлагают и одностороннюю офсетную печать черно-белых буклетов плотностью 80 г / м2. Вы можете заказать буклеты самой популярной формы для больших тиражей, а также специалисты могут создать оригинальную продукцию в качестве эксклюзивного рекламного носителя. Гораздо удобнее представлять информацию в виде буклетов. Хотя печать брошюр обходится довольно дешево, это не влияет на уровень качества, а конечный результат обязательно оправдает ожидания клиентов.