Причины и признаки варикозного расширения вен. Лечение в Севастополе

Как понять, что у меня варикоз

Чтобы своевременно обнаружить заболевание, необходимо внимательно следить за своим здоровьем и при выявлении малейших проблем обращаться к врачу. Чем раньше удастся диагностировать варикоз, тем эффективнее окажется лечение.

Самые первые признаки патологии – чувство тяжести и распирания в ногах, боли при ходьбе, отеки нижних конечностей, онемение, мышечные спазмы, судороги (особенно в ночное время). С высокой вероятностью можно заподозрить варикоз, если неприятная симптоматика исчезает после отдыха в горизонтальном положении.

Чтобы проверить наличие отечности, можно измерить окружность голени дважды в сутки: перед сном и после пробуждения. Разница более сантиметра свидетельствует о нарушении венозного оттока и необходимости консультации флеболога.

На следующей стадии образуются сосудистые звездочки (телеангиоэктазии) и сосудистые сеточки, вены расширяются и становятся заметными на поверхности кожи, появляются варикозные узлы и шишки. Кожа утрачивает эластичность, уплотняется и темнеет, по ходу вены окрашивается в синий цвет.

В запущенных ситуациях проявляются сухость кожи, покалывание, зуд и жжение, развиваются экземы и дерматиты. При отсутствии лечения возможны серьезные осложнения – трофические язвы, флебит, тромбофлебит, тромбоз глубоких вен.

При обнаружении любых из вышеперечисленных признаков следует обратиться к флебологу — только специалист может верно поставить диагноз и назначить лечение. Варикоз не пройдет благодаря самолечению или народным средствам. Более того, эти методы могут быть опасны для здоровья и усугубить ситуацию.

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Почему появляется варикоз

В нормальном состоянии кровь равномерно циркулирует по организму – артерии подают ее вниз, а вены направляют вверх. Подъем крови осуществляется толчками благодаря совместным усилиям сердца («мотора») и мышц. При этом она фиксируется на определенных участках при помощи клапанов.

Если вены растягиваются, то увеличивается просвет, из-за чего клапаны не могут полноценно выполнять свою работу. В результате нарушается правильная циркуляция крови – наблюдается обратный кровоток.

Причинить патологические изменения в кровеносной системе способны различные факторы:

наследственная предрасположенность, проявляющаяся слабостью соединительной ткани;

лишний вес, подъем тяжестей, работа, требующая постоянного нахождения на ногах, малоподвижный образ жизни;

ношение сдавливающей одежды и обуви с высокими каблуками;

тепловые процедуры, операции, травмы;

курение, злоупотребление алкоголем, частые стрессы.

Повышается риск возникновения болезни при гормональных сбоях. Поэтому у женщин чаще всего развивается варикоз во время беременности, в послеродовой период, при наступлении климакса, при прохождении гормонотерапии.