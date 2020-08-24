Продукты снимающие отеки, они же для красоты

С возрастом почти каждый человек ощущает проблемы со зрением. К ним относятся: катаракта, отслоение сетчатки, глаукома, близорукость, дальнозоркость и прочие заболевания. Помимо плохой экологии, физиологических особенностей и возрастных изменений, влияние на здоровье оказывает малое количество витаминов и микроэлементов в рационе. Узнать, какие продукты снимают отеки вы можете на сайте https://iwportal.ru/produkty-snimayuschie-oteki-oni-zhe-dlya-krasoty/.

Что питает наши глаза

Самыми необходимыми питательными веществами являются:

Витамины: А, С, D, Е и группы В. При этом важно помнить, что А, D и Е относятся к жирорастворимым. Пищу с их содержанием необходимо есть вместе с маслом или сметаной.

Элементы: кальций, цинк и лютеин.

Ретинол

Его недостаток непосредственно влияет на качество зрения и способность хорошо видеть в темноте. Также он способствует регенерации клеток, снижая риск возникновения катаракты. Основные продукты для зрения, содержащие витамин А: желтые, зеленые и оранжевые продукты; бобовые; молочная продукция; желток; печень; рыбий жир.

Витамин Е

Он оберегает сетчатку глаза от отслойки и дистрофии, а также усиливает действие ретинола. Он содержится в таких продуктах, как: растительные масла; орехи; яблоко; желток; печень; виноград.

Витамин D

Он напрямую влияет на функцию зрачка, его расширение и сужение, а также на подвижность глазного яблока. Поступает в организм человека через молочную продукцию, желток и солнечный свет.

Витамин В1, В12 и В3

Являются профилактическими средствами для предотвращения глаукомы. Они отвечают за проведение нервных импульсов от глаза к мозгу, при их недостатке увеличивается внутриглазное давление. Больше всего их можно найти в таких продуктах, как: орехи; бобовые; мясо; арахис, семечки; печень.

Витамин В2

При его недостатке ухудшается сумеречное зрение и мутнеет роговица. Он содержится в следующих продуктах: овсяная и гречневая каши; мясо; яйца; молочная продукция.

Витамин В6

Пиридоксин улучшает кровоснабжение в сетчатке глаза, поддерживает обменные процессы. Чтобы восполнить его недостаток нужно употреблять в пищу: морепродукты; картофель; мясо; яйца;

Аскорбиновая кислота

Она влияет фактически на все составляющие глазного яблока. Улучшает кровоснабжение роговицы, состояние хрусталика и отвечает за проведение импульса по зрительному нерву. Аскорбиновая кислота находится в большом количестве в таких продуктах, как: черная смородина; шиповник; черника; цитрусы; перец.

Микроэлементы

Если употреблять в пищу вышеперечисленные продукты, то вместе с ними в достаточном количестве поступят кальций, цинк и лютеин. Кальций необходим для улучшения остроты зрения, цинк качества хрусталика, а лютеин питает глаза, и защищает от катаракты.